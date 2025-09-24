"Carlón" será requerido "cuando tengamos elementos suficientes": Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.

El fiscal general, Johel Zelaya, declaró que el Ministerio Público (MP) investigará a Carlos "Carlón" Zelaya cuando "tengamos los elementos suficientes". El titular del MP se refirió anoche al informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la diputada Isis Cuéllar.

Zelaya calificó el informe como "superfluo". Además, pidió respaldo ciudadano e institucional al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Para el fiscal general, en declaraciones a TN5, las investigaciones "no responden a intereses partidarios". "El Ministerio Público investiga casos de corrupción sin distingos de colores políticos", dijo. Carlos Zelaya no ha sido citado por el MP para dirimir su participación en el video en el que aparece con narcotraficantes, algunos extraditados a EUA.

El 3 de septiembre de 2024 se filtró un video difundido por el portal especializado InsightCrime, en el que se observa a Carlos Zelaya, influyente dirigente del Congreso Nacional y figura central en el Partido Libre, negociando con jefes del narcotráfico un aporte de 650 mil dólares.

Caso de "Carlón"

“En el momento que tengamos los elementos suficientes, presentaremos los requerimientos fiscales contra cualquier persona. Llámese Carlos Zelaya, Villeda Bermúdez o cualquier otro”, advirtió. Y concluyó: “Yo no me voy a ir del Ministerio Público sin hacer historia y sin darle esa alegría al pueblo hondureño de bajar los niveles de corrupción”.

Escándalo