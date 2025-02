Fiscal: tema de Carlón Zelaya es “algo político”

Tegucigalpa.

1

El fiscal general Johel Zelaya volvió a referirse al caso del narcovideo de Carlos Zelaya, expresidente del Congreso Nacional, asegurando que es un tema político.

2

Entre risas, Zelaya contestó: “Cuando ustedes me hacen esa pregunta, veo que es más un tema político. ¿Saben cuándo fue ese video?, en 2013; no es fácil, no es fácil llegar a descubrir la verdad, pero la verdad la va a saber el pueblo hondureño”.