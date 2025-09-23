Envían a Támara a nueve implicados en supuesto fraude millonario en municipalidad de SPS

Tegucigalpa, Honduras

Juez en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción dictó este martes detención judicial contra Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcon Jonathan Morales y Andrea Fabiola Perdomo, quienes están aparentemente implicados en un supuesto fraude de más de 45.5 millones de lempiras en perjuicio de la municipalidad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Los acusados deberán cumplir la medida en el Centro Penal de Támara, mientras continúa el proceso en su contra por los delitos relacionados con el supuesto desfalco de fondos públicos.

Las autoridades señalaron que el caso forma parte de las investigaciones por irregularidades financieras detectadas en la administración municipal y que, presuntamente, afectaron el patrimonio de la comuna sampedrana. Juzgado programó la audiencia inicial para el próximo viernes 26 de septiembre, a las 8:00 de la mañana.

Acusaciones y detenidos