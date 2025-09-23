Alcaldes Liberales denuncian persecución política por caso contra yerno de Contreras

La Asociación de Alcaldes Liberales denunció este martes una supuesta persecución política en contra de su institución y dirigentes, luego de que se librara una orden de captura contra Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras.
La asociación de ediles liberales emitió un pronunciamiento en la que destaca que a 67 días de las elecciones generales, este caso contra yerno de alacalde demuestra un intento por intimidar y debilitar a su estructura política en un momento clave para la democracia hondureña.
La Asociación subrayó su compromiso con la legalidad y la justicia, pidió que el proceso se lleve con transparencia y garantías constitucionales, y rechazó cualquier intento de usar las instituciones con fines electorales.
“La falta de transparencia y respeto al debido proceso en este caso confirma que se trata de un ataque político disfrazado de acción judicial”, cita el pronunciamiento.
Asimismo, los alcaldes liberales hicieron un llamado a la ciudadanía, organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes frente a lo que consideran un intento de coartar la voluntad popular y afectar la transparencia del proceso electoral.