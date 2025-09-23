  1. Inicio
  2. · Honduras

Alcaldes Liberales denuncian persecución política por caso contra yerno de Contreras

La Asociación de alcaldes liberales pidió que el proceso contra familiar de alcalde Roberto Contreras se lleve con transparencia y garantías constitucionales.

Alcaldes Liberales denuncian persecución política por caso contra yerno de Contreras

Steve Adolfo Fajardo Vargas es un conocido político del Partido Liberal de San Pedro Sula.
Tegucigalpa, Honduras

La Asociación de Alcaldes Liberales denunció este martes una supuesta persecución política en contra de su institución y dirigentes, luego de que se librara una orden de captura contra Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras.

La asociación de ediles liberales emitió un pronunciamiento en la que destaca que a 67 días de las elecciones generales, este caso contra yerno de alacalde demuestra un intento por intimidar y debilitar a su estructura política en un momento clave para la democracia hondureña.

Orden de captura contra yerno del alcalde Roberto Contreras

La Asociación subrayó su compromiso con la legalidad y la justicia, pidió que el proceso se lleve con transparencia y garantías constitucionales, y rechazó cualquier intento de usar las instituciones con fines electorales.

“La falta de transparencia y respeto al debido proceso en este caso confirma que se trata de un ataque político disfrazado de acción judicial”, cita el pronunciamiento.

Asimismo, los alcaldes liberales hicieron un llamado a la ciudadanía, organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes frente a lo que consideran un intento de coartar la voluntad popular y afectar la transparencia del proceso electoral.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias