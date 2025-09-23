Alcaldes Liberales denuncian persecución política por caso contra yerno de Contreras

Tegucigalpa, Honduras

La Asociación de Alcaldes Liberales denunció este martes una supuesta persecución política en contra de su institución y dirigentes, luego de que se librara una orden de captura contra Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras.

La asociación de ediles liberales emitió un pronunciamiento en la que destaca que a 67 días de las elecciones generales, este caso contra yerno de alacalde demuestra un intento por intimidar y debilitar a su estructura política en un momento clave para la democracia hondureña.