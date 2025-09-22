Nasralla se opone a que candidatos derrotados en las primarias ocupen sustituciones en planillas del PL

Tegucigalpa

El aspirante presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, exhortó al Consejo Central Ejecutivo (CCEPLH) para que se respete la voluntad de las bases y se evite que candidatos derrotados en las elecciones primarias sean nombrados como sustitutos en cargos de elección popular.

En una carta enviada el 17 de septiembre, Nasralla citó el artículo 115, numeral 10, de la Ley Electoral, que establece la forma en que deben realizarse las sustituciones en caso de renuncia, inhabilitación o fallecimiento de un aspirante.

El presidenciable liberal advirtió que estas vacantes no deben ser ocupadas por personas que participaron en las primarias y perdieron.

“Todas las sustituciones deberán realizarse con ciudadanos que no participaron en la contienda primaria, garantizando de esta manera el respeto a la ley, la coherencia política y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en nuestro partido”, expresó Nasralla en la misiva.

Además, pidió al pleno del CCEPLH “hacer uso de sus buenos oficios para que esta voluntad se cumpla”, remarcando que la ética y la transparencia deben prevalecer en cada decisión partidaria.

“Estoy convencido de que solo mediante la ética, la transparencia y la observancia de las normas electorales, el Partido Liberal de Honduras podrá honrar su historia y responder a las legítimas aspiraciones del pueblo hondureño”, añadió.

La comunicación interna llega en un contexto en el que los partidos políticos afinan sus listas de candidatos de cara a las elecciones generales, programadas para el 30 de noviembre.

El aspirante liberal dejó claro que su petición no es solo un asunto legal, sino también de legitimidad y coherencia frente al electorado. “No se puede premiar a quienes el pueblo ya rechazó en las urnas”, enfatizó.