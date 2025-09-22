Congreso suma otra semana de parálisis y oposición advierte autoconvocatoria

Tegucigalpa, Honduras

Ante la negativa de la directiva de retomar las sesiones en el Congreso Nacional, diputados de la oposición consideran recurrir a la prerrogativa constitucional de autoconvocarse para reactivar el debate parlamentario. En medio de desacuerdos internos y sin convocatoria por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el Legislativo hondureño acumula otra semana de inactividad.

Francis Cabrera, diputado del Partido Liberal, cuestionó que si esta semana "no hay convocatoria a sesión de Congreso, los diputados liberales vamos a llamar a una autoconvocatoria. Tenemos que trabajar, tenemos que legislar, para eso nos paga el pueblo hondureño. Es una irresponsabilidad por parte de quienes dirigen el Congreso, que no tengamos una agenda y por eso el Legislativo fracasó". El parlamentario advirtió que, en caso de no ser convocados entre lunes o martes, la bancada de oposición emitirá la autoconvocatoria el miércoles. De acuerdo con el artículo 190 de la Constitución de la República, el Congreso podrá reunirse cuando la mitad más uno de los parlamentarios, es decir, 65, lo convengan. "Es inaudito a tres meses de que concluya la gestión de Luis Redondo. Es inconcebible que se pretenda cerrar este período legislativo sin convocar a sesiones ordinarias. Esta omisión no solo frena la agenda parlamentaria, sino que afecta directamente la institucionalidad y la confianza del pueblo en ese poder del Estado", reprochó María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional. La parlamentaria recordó: "El Congreso no es propiedad de la familia Zelaya, mucho menos de Luis Redondo, ni del Partido Libertad y Refundación (Libre). El Congreso está como un centro de extorsión". Desde la sociedad civil también han surgido cuestionamientos, debido a que, pese al letargo, el Congreso continúa pagando millonarios viáticos a los parlamentarios, quienes desde hace semanas no sesionan en el hemiciclo.

Juan Carlos Aguilar, coordinador de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), lamentó que “realmente lo que estamos viendo este año en el Congreso Nacional es el reflejo de lo que han sido estos tres años: diez meses de constantes parálisis legislativas, unas más grandes que otras, pero al final sin una agenda de país, sin una agenda que responda a la ciudadanía en temas críticos”. Agregó que “el gasto no para en temas de salarios, en temas de viáticos tanto nacionales como extranjeros, las subvenciones propias del Congreso Nacional y las otras que pudimos ver a través de la Secretaría de Desarrollo Social y otras prebendas que tienen”. César Espinal, director del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional, criticó: “Hay un cinismo y un descaro evidente en el actuar de los diputados. Muchos están acostumbrados a reproducir las malas prácticas del pasado, viendo el Congreso como un mercado donde se negocia el poder, las voluntades e incluso se compran unas a otras”.

Este martes hay reunión de jefes de bancadas del Congreso