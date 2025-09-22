Luis Redondo convoca a jefes de bancada a sesión urgente en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

La reunión se llevará a cabo el martes 23 de septiembre a las 3:00 de la tarde en el Salón de Retratos del Poder Legislativo.

Luis Rolando Redondo Guifarro , presidente del Congreso Nacional, convocó este lunes a los jefes de bancada a una sesión de carácter urgente y obligatorio.

🏛️🇭🇳 I 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 El Presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, convoca: 𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧 - 𝐉𝐞𝐟𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐜𝐚𝐝𝐚 🗓️ Martes 23 de septiembre 🕒 03:00 P.M. 📍Salón de Retratos de la Presidencia, Congreso Nacional pic.twitter.com/RrcoK50U4C

En la comunicación oficial, Redondo enfatizó que la convocatoria es intransferible y pidió a los congresistas la “puntualidad debida” para atender los asuntos que serán discutidos en la sesión.

Hasta el momento no se ha detallado la agenda de temas que se abordarán durante la reunión.

Previo a esa convocatoria, el Congreso citó a la Junta Directiva a una sesión de carácter urgente a las 12:00 del mediodía en el mismo salón.