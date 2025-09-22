Luis Redondo convoca a jefes de bancada a sesión urgente en el Congreso

  1. Inicio
Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente del Congreso Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.

Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente del Congreso Nacional, convocó este lunes a los jefes de bancada a una sesión de carácter urgente y obligatorio.

La reunión se llevará a cabo el martes 23 de septiembre a las 3:00 de la tarde en el Salón de Retratos del Poder Legislativo.

En la comunicación oficial, Redondo enfatizó que la convocatoria es intransferible y pidió a los congresistas la “puntualidad debida” para atender los asuntos que serán discutidos en la sesión.

Hasta el momento no se ha detallado la agenda de temas que se abordarán durante la reunión.

Previo a esa convocatoria, el Congreso citó a la Junta Directiva a una sesión de carácter urgente a las 12:00 del mediodía en el mismo salón.

