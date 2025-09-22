  1. Inicio
FMI respalda a Honduras en revisión de programas económicos y fiscales

El FMI sugiere continuar con la reforma tributaria y la reducción de exoneraciones fiscales, a fin de fortalecer la inversión pública y el gasto social.

Según el FMI, Honduras ha logrado mantener estabilidad en medio de una política fiscal prudente y una acumulación sólida de reservas internacionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este lunes que su personal técnico se encuentra en Honduras realizando una revisión de los programas bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión del FMI, explicó que estas revisiones son parte del "compromiso habitual" del organismo para evaluar el "desempeño económico del país" y respaldar reformas de política que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo.

Cohep: Ley de Justicia Tributaria no forma parte de acuerdo con el FMI

Durante la última semana, los representantes del FMI han sostenido reuniones con autoridades hondureñas y diversos actores económicos, en las que se abordaron temas clave sobre el desarrollo nacional.

Corugedo indicó que al finalizar la misión, se emitirá una declaración con los hallazgos principales.

El representante del FMI destacó que Honduras ha logrado mantener estabilidad macroeconómica gracias a una política fiscal prudente y a la acumulación de reservas internacionales.

Aseguró que el enfoque del organismo sigue siendo apoyar el crecimiento económico y el bienestar de la población hondureña.

Subrayó sobre la importancia de continuar con las reformas estructurales acordadas, entre ellas la creación de espacio fiscal para impulsar la inversión pública y el gasto social, así como la reducción de exoneraciones fiscales consideradas elevadas en comparación con otros países de la región.

Finalmente, reiteró que la reforma tributaria sigue siendo un tema central en la agenda económica del Gobierno y que el FMI continuará acompañando al país en la preparación de la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2026.

