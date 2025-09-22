FMI respalda a Honduras en revisión de programas económicos y fiscales

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión del FMI, explicó que estas revisiones son parte del "compromiso habitual" del organismo para evaluar el "desempeño económico del país" y respaldar reformas de política que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este lunes que su personal técnico se encuentra en Honduras realizando una revisión de los programas bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

Durante la última semana, los representantes del FMI han sostenido reuniones con autoridades hondureñas y diversos actores económicos, en las que se abordaron temas clave sobre el desarrollo nacional.

Corugedo indicó que al finalizar la misión, se emitirá una declaración con los hallazgos principales.

El representante del FMI destacó que Honduras ha logrado mantener estabilidad macroeconómica gracias a una política fiscal prudente y a la acumulación de reservas internacionales.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aseguró que el enfoque del organismo sigue siendo apoyar el crecimiento económico y el bienestar de la población hondureña.

Subrayó sobre la importancia de continuar con las reformas estructurales acordadas, entre ellas la creación de espacio fiscal para impulsar la inversión pública y el gasto social, así como la reducción de exoneraciones fiscales consideradas elevadas en comparación con otros países de la región.

Finalmente, reiteró que la reforma tributaria sigue siendo un tema central en la agenda económica del Gobierno y que el FMI continuará acompañando al país en la preparación de la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2026.