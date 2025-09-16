Misión del FMI llega a Honduras para revisar acuerdo suscrito en 2023

Tegucigalpa.

El acuerdo representa unos 830 millones de dólares y se hizo bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este martes a Honduras para revisar el cumplimiento de acuerdos firmados en 2023 con el país.

Ismael Zepeda , economista hondureño, dijo que el país ya recibió alrededor de 470 millones de dólares y que, tras esta revisión, podría acceder a más de 100 millones adicionales, cerrando 2025 con más de 600 millones en desembolsos.

El FMI anunció desembolsó el 11 de junio de 160 millones de dólares a Honduras, tras aprobar la tercera revisión del programa económico, y destacó la importancia de contener el gasto no productivo en el contexto de las elecciones generales de noviembre próximo para preservar la estabilidad económica.

Economistas coinciden en que el gobierno de Honduras ha cumplido con la mayoría de los requerimientos, salvo en el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), que continúa siendo un fuerte desafío financiero.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La exdirectora del CNI, Jacqueline Foglia, afirmó que los indicadores macroeconómicos muestran avances que podrían abrir la puerta a nuevos créditos.

Sin embargo, el coordinador del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdett, advirtió que la ENEE sigue siendo un problema crítico que absorbe gran parte de los recursos del país.