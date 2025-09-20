Cohep: Ley de Justicia Tributaria no forma parte de acuerdo con el FMI

Tegucigalpa.

Tras una reunión entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ente privado hondureño informó que la Ley de Justicia Tributaria no forma parte del acuerdo Stand By con ese organismo internacional. Según el comunicado emitido tras una reunión con la misión del organismo, los representantes del FMI aclararon que dicha normativa “no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand By”.

El sector privado precisó que la revisión que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) realizará a Honduras en octubre de 2026 se centrará únicamente en reformas relacionadas con delitos financieros, como la Ley del Delito de Lavado de Activos, la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), pero no sobre la Ley de Justicia Tributaria. Durante el encuentro, el Cohep manifestó su preocupación por la inseguridad jurídica en el país, a la que calificó como uno de los principales obstáculos para atraer inversión. Reiteró que se requiere garantizar el respeto a los contratos, fortalecer la autonomía institucional y establecer mecanismos efectivos de resolución de conflictos, lo cual contribuiría a promover capitales y generar nuevas oportunidades de empleo.

Asimismo, el organismo enfatizó que para alcanzar niveles de inversión sostenibles, Honduras debe enfocarse en la creación de empleos de calidad y en un crecimiento económico estable. En paralelo, destacó la reunión sostenida con Zayda Manatta, secretaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales, con el objetivo de avanzar hacia acuerdos que faciliten el intercambio internacional de información tributaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Finalmente, el Cohep indicó que es necesario dar seguimiento a las reformas legales pendientes para cumplir con los estándares internacionales y sugirió que todos los comentarios y observaciones se integren en un solo documento, a fin de que sean debatidos de forma integral en el Congreso Nacional.

Qué busca la Ley de Justicia Tributaria