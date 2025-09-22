Citan a Sarai Espinal en calidad de ofendida tras señalamientos contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras

La periodista y candidata a diputada por el Partido Liberal, Sarai Espinal, expuso este lunes en la red social X que acudió ante el Ministerio Público en calidad de persona ofendida para denunciar actos en su contra de parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

La comparecencia se llevó a cabo en la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH). Esta Fiscalía tiene sede en el edificio Lomas Plaza II, en la colonia Lomas del Guijarro de Tegucigalpa, de acuerdo al documento que compartió la periodista en su perfil social.

Hasta el momento, la periodista no ha dado mayores detalles sobre la comparecencia.

Meses atrás, Saraí Espinal lanzó fuertes señalamientos contra Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, a quien acusó de utilizar su posición para "amedrentar a quienes ejercen la labor periodística y alzan la voz".

“No me van a detener y no me van a silenciar. Mi compromiso con Honduras, con la justicia y la verdad continúa más fuerte que nunca”, afirmó la comunicadora en su momento.

Y reiteró que las acciones del general evidenciaban un desprecio hacia el gremio periodístico, según ella, por las denuncias que realizó en diferentes espacios.

“Es evidente que nuestras publicaciones y denuncias públicas han sido el detonante de esta represión”, dijo Espinal, al tiempo que hizo un llamado a organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, así como a medios de comunicación y a la ciudadanía en general, para que estuvieran atentos ante cualquier eventualidad.

La periodista acusó directamente al jefe castrense de ejercer violencia institucional e incluso de carácter de género. Y es que Espinal también defendió la integridad de su esposo ante acusaciones de las cuales no dio detalles.

José Antonio Coello Molina, esposo de Saraí Espinal y capitán auxiliar de Administración, quien también ejerce como periodista, fue dado de baja de la institución militar a partir del 30 de junio de 2025.