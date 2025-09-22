Comienza el juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras.

El juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo comenzó la mañana de este lunes en Tegucigalpa, luego de que el Ministerio Público lo acusara formalmente por el delito de extorsión. La audiencia se desarrolla en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, ubicado en la avenida Los Próceres, donde el debate judicial arrancó después de las 9:00 de la mañana. Vallecillo fue trasladado bajo resguardo desde las instalaciones del Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, conocido como Cobras, hasta la sede judicial. Se prevé que el proceso incluya la presentación de pruebas documentales y testificales, así como los alegatos de las partes, antes de que se emita un fallo.

Su defensa, en un informe legal, sostuvo que el expedientede la fiscalía está plagado de irregularidades que comprometen el respeto al debido proceso, a los derechos fundamentales y a la independencia judicial en Honduras.

La solicitud que hizo Marco Vallecillo previo al juicio

Previo al juicio, Marco Antonio Vallecillo difundió una carta pública en la que pidió la presencia de organismos de derechos humanos, medios de comunicación y la comunidad internacional como observadores en el juicio oral. Ante dicha solicitud, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, (APT) pidió a los jueces del Tribunal de Sentencia que le permita ser veedor y observador independiente.

Captura y acusaciones contra el exjuez Marco Vallecillo