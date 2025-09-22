Comienza el juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo

El juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo comenzó la mañana de este lunes en Tegucigalpa, luego de que el Ministerio Público lo acusara formalmente por el delito de extorsión.
La audiencia se desarrolla en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, ubicado en la avenida Los Próceres, donde el debate judicial arrancó después de las 9:00 de la mañana.
Vallecillo fue trasladado bajo resguardo desde las instalaciones del Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, conocido como Cobras, hasta la sede judicial.
Se prevé que el proceso incluya la presentación de pruebas documentales y testificales, así como los alegatos de las partes, antes de que se emita un fallo.
Su defensa, en un informe legal, sostuvo que el expedientede la fiscalía está plagado de irregularidades que comprometen el respeto al debido proceso, a los derechos fundamentales y a la independencia judicial en Honduras.
La solicitud que hizo Marco Vallecillo previo al juicio
Previo al juicio, Marco Antonio Vallecillo difundió una carta pública en la que pidió la presencia de organismos de derechos humanos, medios de comunicación y la comunidad internacional como observadores en el juicio oral.
Ante dicha solicitud, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, (APT) pidió a los jueces del Tribunal de Sentencia que le permita ser veedor y observador independiente.
Captura y acusaciones contra el exjuez Marco Vallecillo
A inicios de agosto, la Corte de Apelaciones ordenó el traslado del exjuez Marco Vallecillo a una prisión del sistema penitenciario hondureño.
La decisión se adoptó luego de resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, que solicitaba que su cliente pudiera defenderse en libertad.
Sin embargo, el tribunal ratificó la medida de prisión preventiva y dispuso que el exfuncionario judicial sea puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para su ingreso a un centro penal.
El exfuncionario judicial, capturado en agosto de 2024, enfrenta una acusación por el delito de extorsión, luego de que presuntamente exigiera el pago de tres millones de lempiras a cambio de no judicializar ciertos casos.
Meses antes de su captura, Vallecillo había sido juramentado como coordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción por la magistrada Thelma Burgos.
En ese entonces, el fiscal general, Johel Zelaya, dijo que Marco Vallecillo utilizaba su nombre y de otros fiscales de la Uferco (Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción) para extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas”.