CNE advierte que vence plazo para entrega de fotografías de candidatos

Tegucigalpa, Honduras.

Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) , recordó este lunes a los candidatos a cargos de elección popular que tienen plazo hasta mañana, 23 de septiembre , para presentar las fotografías que aparecerán en las papeletas de los tres niveles electivos en las elecciones generales.

“Repetimos el llamado a los candidatos de los cinco partidos políticos y candidaturas independientes que participarán en las elecciones del 30 de noviembre, que la fecha límite para la presentación de fotografía es mañana 23 de septiembre”, declaró Ochoa. El funcionario explicó que los apoderados legales serán atendidos en las oficinas del CNE, en la colonia El Prado de Tegucigalpa, en horario de 9:00 am a 8:00 pm Además, advirtió que no habrá prórroga y que la impresión de las papeletas no se detendrá por falta de fotografías.

Conectividad en centros de votación

Ochoa informó también que el CNE desplegó más de 30 brigadas a nivel nacional para levantar el estado de los centros de votación, ubicar comunidades y atender solicitudes de apertura de nuevos centros. En cuanto al proceso de conectividad para la transmisión de resultados, el consejero detalló que cerca de 4,000 centros de votación cuentan con cobertura celular de las dos compañías que operan en el país, mientras que alrededor de 1,700 centros carecen de red de datos, lo que afecta a unas 800,000 personas del censo preliminar.

Contratación expedita tras proceso fallido