Tres empresas ofertaron por sistema de conectividad electoral para las generales

Tegucigalpa, Honduras

En un proceso público ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio apertura a las ofertas presentadas por tres consorcios internacionales y nacionales para la contratación de servicios satelitales de conectividad electoral.

Los tres lotes licitados contemplan la contratación de kits satelitales, servicio de internet satelital y servicios de integración. Asimismo, la adquisición de routers y accesorios.

El consorcio panameño con 25 años de experiencia en las telecomunicaciones y redes, Ifx Network fue la primera empresa en presentar su oferta por los tres lotes licitados.

Por el primer lote de adquisición de kits tecnológicos presentó una oferta de L53,533,550.00; por el segundo lote L4,558,250.00 y el tercer lote L7,896,600.00; sumando un total de L65,988,400.00.

La empresa hondureña Honduras Technology, ofertó por dos de los tres lotes, su primer oferta asciende a los L66,801,076.50; mientras que por el segundo L21,431,955.00; sumando un total de la oferta de L263,379,976.00.

El consorcio estadounidense Smartmatic presentó su oferta por los tres lotes en licitación, la primera oferta por L66,801,076.50; la segunda por L11,586,068.00 y la tercera por L8,850,916.00.

Las tres empresas pasarán a fase de evaluación técnica para verificar si cumplen con los lineamientos solicitados para brindar conectividad a los 1,700 centros de votación sin internet.



