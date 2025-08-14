¿Quién manejará el Trep? Cinco empresas extranjeras presentan ofertas al CNE

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió este jueves 14 de agosto las ofertas de siete empresas nacionales e internacionales interesadas en la licitación del mecanismo de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep), así como en la adquisición de impresoras y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). La recepción de propuestas cerró a las 10:00 am en la sede del CNE, donde las empresas entregaron la documentación a la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), encargada de su registro y revisión.

El concurso se divide en dos lotes: el primero, correspondiente al sistema Trep; y el segundo, que incluye la compra de UPS e impresoras multifuncionales. Las empresas Expertia Podernet (México), Grupo MSA (Argentina) y Smartmatic (Estados Unidos) participaron con ofertas para ambos lotes. En tanto, Grupo Proisi S.A. de C.V. (México) y Grupo ASD (Colombia) presentaron propuestas únicamente para el sistema Trep. Interseg S.A. de C.V. y Comunicaciones Globales, hondureñas, se postularon exclusivamente para el suministro de UPS e impresoras. Las ofertas fueron presentadas por los representantes legales de las empresas y consorcios participantes, en sobres y cajas selladas que fueron abiertos durante la sesión por la Unidad de Compras del órgano electoral para su lectura oficial. La propuesta más baja fue la de Expertia Podernet, con un total de L105,000,000, dividida en L98,208,750 para el primer lote (Trep) y L6,791,250 para el segundo (impresoras y UPS). Grupo MSA ofertó L134,073,640 en total: L128,043,440 para el TREP y L6,030,200 para el suministro de impresoras y UPS. La multinacional Smartmatic —encargada del Trep en las últimas elecciones internas y señalada internacionalmente por presuntas irregularidades— presentó una propuesta global de L143,928,757, desglosada en L137,390,957 para el Trep y L6,537,800 para UPS e impresoras.

Grupo Proisi S.A. de C.V. participó únicamente por el sistema TREP, con una oferta de L113,000,000. En el lote dos, Interseg S.A. de C.V. propuso L7,303,924.00, mientras que Comunicaciones Globales ofertó L9,208,467. La última en presentar su propuesta para el Trep fue Grupo ASD, que ofertó L112,048,162. La nueva prórroga para el proceso de adjudicación del Trep, aprobada por el Congreso Nacional, establece como fecha máxima el 30 de agosto para definir qué empresa manejará el mecanismo de transmisión de datos. Las cinco empresas que presentaron sus propuestas para la licitación del Trep serán sometidas a pruebas técnicas para determinar si cumplen con los lineamientos requeridos por el órgano electoral. El jueves 21 de agosto, la comisión evaluará a las 9:00 am a Grupo ASD, a la 1:00 pm a Grupo Proisi, y concluirá la jornada con Smartmatic a las 4:00 pm. El viernes 22 de agosto, a las 9:00 am, participará en la evaluación Grupo MSA, y a la 1:00 pm, Expertia Podernet. La comisión de evaluación será responsable de analizar si las ofertas cumplen con lo solicitado en los pliegos de condiciones del CNE.