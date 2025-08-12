  1. Inicio
Prórroga para trámite de DNI no afectará cronograma electoral, según CNE

El Consejo Nacional Electoral asegura que ampliar el plazo para tramitar el DNI no retrasará el cronograma electoral para los comicios del 30 de noviembre

De acuerdo con la Constitución, por tratarse de una reforma de carácter electoral, el proyecto debe ser aprobado por dos tercios de la cámara unicameral, es decir, al menos 86 votos.
Tegucigalpa, Honduras

La extensión del plazo para que los jóvenes próximos a cumplir 18 años puedan tramitar su Documento Nacional de Identificación (DNI) no retrasará ni interferirá de forma directa con el cronograma electoral, aseguró Lino Tomás Mendoza, codirector de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El período actual para realizar el trámite vence el 17 de agosto, fecha límite para que quienes alcancen la mayoría de edad antes del 30 de noviembre puedan ser incorporados al censo y ejercer el sufragio en las elecciones generales.

No obstante, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, solicitó una prórroga que, según sus estimaciones, beneficiaría a cerca de 100,000 nuevos votantes.

"Me reuní con uno de los especialistas en censo más reconocidos, y me aseguró que no generaría ningún atraso en el cronograma. La actualización de los listados y las eventuales modificaciones en la designación de las Juntas Receptoras de Votos son perfectamente manejables. Creo que es una gran oportunidad para que los jóvenes que aún no han tramitado su DNI aprovechen este espacio", afirmó.

Mendoza explicó que, en el peor de los casos, el trámite podría retrasar mínimamente la distribución cartográfica, lo que implicaría ampliar las Juntas Receptoras de Votos si el incremento de votantes jóvenes resulta significativo en determinadas zonas.

"El atraso sería mínimo, considerando que solo afectaría la distribución de las juntas y la actualización del censo. Con la opinión del técnico del CNE, considero que debemos darles la oportunidad a los jóvenes", reiteró.

El funcionario subrayó que su postura se basa en la recomendación del especialista más experimentado del organismo.

Aunque la ampliación del plazo es vista como una opción viable dentro del CNE, la iniciativa debe ser presentada, ya sea por el pleno de consejeros o por un diputado en el Congreso Nacional.

