Prórroga para trámite de DNI no afectará cronograma electoral, según CNE

Tegucigalpa, Honduras

El período actual para realizar el trámite vence el 17 de agosto , fecha límite para que quienes alcancen la mayoría de edad antes del 30 de noviembre puedan ser incorporados al censo y ejercer el sufragio en las elecciones generales.

La extensión del plazo para que los jóvenes próximos a cumplir 18 años puedan tramitar su Documento Nacional de Identificación (DNI) no retrasará ni interferirá de forma directa con el cronograma electoral, aseguró Lino Tomás Mendoza, codirector de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, solicitó una prórroga que, según sus estimaciones, beneficiaría a cerca de 100,000 nuevos votantes.

"Me reuní con uno de los especialistas en censo más reconocidos, y me aseguró que no generaría ningún atraso en el cronograma. La actualización de los listados y las eventuales modificaciones en la designación de las Juntas Receptoras de Votos son perfectamente manejables. Creo que es una gran oportunidad para que los jóvenes que aún no han tramitado su DNI aprovechen este espacio", afirmó.

Mendoza explicó que, en el peor de los casos, el trámite podría retrasar mínimamente la distribución cartográfica, lo que implicaría ampliar las Juntas Receptoras de Votos si el incremento de votantes jóvenes resulta significativo en determinadas zonas.

"El atraso sería mínimo, considerando que solo afectaría la distribución de las juntas y la actualización del censo. Con la opinión del técnico del CNE, considero que debemos darles la oportunidad a los jóvenes", reiteró.