Excanciller dice que Tony García irrespetó a Xiomara Castro

Tegicigalpa, Honduras.

La dimisión del vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio “Tony” García, ha provocado diversas reacciones en el ámbito político y diplomático del país. García anunció su salida del cargo alegando diferencias políticas, motivadas por el respaldo que la presidenta Xiomara Castro expresó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

El excanciller Eduardo Enrique Reina cuestionó públicamente la forma en que García comunicó su decisión, señalando que "el cálculo político no es lealtad". A través de redes sociales, afirmó que lo más correcto hubiera sido presentar la renuncia directamente a la presidenta. "Lo más ético, cuando una jefa de Estado ha depositado la confianza y el honor en un nombramiento de secretario o subsecretario de Estado, es presentar primero su renuncia directamente ante la presidenta; se merece ese mínimo respeto". Reina, ahora candidato a designado presidencial, recordó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) "ya ha tenido varios así" y que "el pueblo sabe identificarles plenamente". El canciller de Honduras, Javier Bu Soto, restó importancia al hecho con un breve mensaje en X: "No pasa nada". Añadió que seguirá cumpliendo con sus funciones: "Presidenta, pueblo hondureño, diáspora hondureña, cónsules: aquí tienen a su canciller al pie de la bandera. Seguimos".



Respaldo a Maduro, detonante de la renuncia