Excanciller dice que Tony García irrespetó a Xiomara Castro

La dimisión del vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio “Tony” García, ha provocado diversas reacciones en el ámbito político y diplomático del país.
García anunció su salida del cargo alegando diferencias políticas, motivadas por el respaldo que la presidenta Xiomara Castro expresó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
El excanciller Eduardo Enrique Reina cuestionó públicamente la forma en que García comunicó su decisión, señalando que “el cálculo político no es lealtad”. A través de redes sociales, afirmó que lo más correcto hubiera sido presentar la renuncia directamente a la presidenta.
“Lo más ético, cuando una jefa de Estado ha depositado la confianza y el honor en un nombramiento de secretario o subsecretario de Estado, es presentar primero su renuncia directamente ante la presidenta; se merece ese mínimo respeto”.
Reina, ahora candidato a designado presidencial, recordó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) “ya ha tenido varios así” y que “el pueblo sabe identificarles plenamente”.
El canciller de Honduras, Javier Bu Soto, restó importancia al hecho con un breve mensaje en X: “No pasa nada”. Añadió que seguirá cumpliendo con sus funciones: “Presidenta, pueblo hondureño, diáspora hondureña, cónsules: aquí tienen a su canciller al pie de la bandera. Seguimos”.
Respaldo a Maduro, detonante de la renuncia
La salida de García se produjo luego de que la presidenta Castro manifestara su apoyo a Nicolás Maduro, tras el anuncio de Estados Unidos de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder venezolano.
Maduro enfrenta desde 2020 cargos de narcotráfico y terrorismo presentados por el gobierno de Donald Trump, acusaciones que siguen vigentes en 2025.
En respuesta, Castro publicó en X un mensaje en el que rechazó “de manera categórica” los señalamientos contra Maduro y reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y su presidente, en defensa de “la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional”.