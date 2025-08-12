Virulenta reacción del oficialismo tras renuncia de Antonio García

Antonio García, vicecanciller de Honduras para Asuntos Consulares y Migratorios, renunció anoche a su cargo, argumentando desacuerdos con el Gobierno de Honduras por el respaldo expresado al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La sorpresiva renuncia de García ha desatado una virulenta "ola" de reacciones en redes sociales, tanto de dirigentes como de funcionarios del oficialismo.
Reacciones oficialistas
Enrique Reina, excanciller de la República: "Lo más ético, cuando una jefa de Estado ha depositado la confianza y el honor en un nombramiento de Secretario o subsecretario de Estado es presentar primero su renuncia directamente ante la Presidenta, se merece ese mínimo respeto. El cálculo político no es lealtad. Partido Libre y la Resistencia han tenido ya varios y varias. El pueblo sabe identificarles plenamente".
A la declaración del excanciller Reina, Antonio García respondió: "Enrique, informé al Canciller antes del anuncio en Televisión y él informó a la Presidenta inmediatamente. No fue cálculo. Fue por mis principios y razones expuestas".
Max Rodríguez, coordinador de Asuntos Consulares y Migratorios: "Lamento profundamente la posición adoptada hoy por el hasta ahora vicecanciller Antonio García, con quien he trabajado estrechamente desde el inicio de la gestión de la presidenta Xiomara Castro. Durante este tiempo, he sido su persona de confianza en el servicio al país, respaldando con lealtad las políticas y decisiones encaminadas a fortalecer nuestra diplomacia y defender los intereses de Honduras. Sin embargo, en esta ocasión me desmarco total y absolutamente de la postura que ha asumido, pues no representa mi visión. Sigo plenamente comprometido con el proyecto de transformación liderado por la presidenta Xiomara Castro".
Javier Bú, actual titular de Cancillería: "No pasa nada. Presidenta, pueblo hondureño, diáspora hondureña, cónsules, aquí tienen a su canciller al pie de la bandera. ¡Seguimos!".
Erick Carbajal, gerente de la Enee: "Yendo primero a la prensa antes que a la Presidenta, asumiendo el discurso del cerco mediático, Antonio García deja el Gobierno con más pena que gloria. Intrascendente su gestión; hoy, su traición es y será amplificada por la oposición. Por cierto, el señor García usó su cargo para promover el tráfico de influencias y que la Enee aprobara un contrato que nunca entró en operación comercial. Seguimos en proceso de depuración".
Gerardo Torres, vicecanciller de la República, tildó a Antonio García de traidor y mencionó que la renuncia obedece a un patrón que ha venido ocurriendo con las personas que "aportó" Salvador Nasralla al Gobierno de Xiomara Castro.
Jari Dixon, diputado de Libre: ¡Qué bonito!, funcionarios renunciando ya para terminar el gobierno, porque no lo hicieron al inicio.
Octavio Pineda, ministro de la SIT:
¿Qué dice la carta de renuncia de Antonio García?
Señora Presidenta, Xiomara Castro
Por este medio presento respetuosamente mi renuncia al cargo de Vicecanciller de la República en Asuntos Consulares y Migratorios, misma que haré efectiva a partir del 12 de agosto de 2025, debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el Gobierno
La decisión está motivada, entre otros aspectos, por la preocupación que me genera el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela. Si bien comprendo la amistad y solidaridad entre Honduras y Venezuela y que “el se busca por una recompensa" al estilo del Oeste no es conforme al derecho internacional ni a los principios de la carta de las Naciones Unidas, considero que las acciones adoptadas no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros hermanos compatriotas en EE. UU. ni de las elecciones presidenciales a favor de Libre.
Adicionalmente, me inquieta la actual crisis electoral que vive el país y que considero artificial y sin precedentes. El Gobierno, como garante del orden y la democracia, está obligado a prevenir cualquier forma de violencia e intimidación y a garantizar un ambiente propicio para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en paz y libertad.
Agradezco profundamente la confianza que me brindó para desempeñar este alto cargo y la oportunidad de servir al país en un área tan sensible como los asuntos consulares y migratorios, donde se lograron avances y resultados históricos.
Me retiro con gratitud y respeto hacia su persona y su equipo, deseándoles los mayores éxitos en la gestión de este último semestre del período constitucional. Mantendré la confidencialidad de toda información a la que tuve acceso en el ejercicio de mis funciones.
Recuerdo que entré a la vida pública durante la lucha de las antorchas y que esa lucha continúa para mí.
Muchas gracias a todos. Dios bendiga a Honduras.
Atentamente,
Tony García