Vicecanciller renuncia tras respaldo del Gobierno de Honduras a Maduro

Tegucigalpa.

El vicecanciller de Honduras para Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio “Tony” García, anunció la noche del lunes 11 de agosto que este martes formalizará su renuncia al cargo. La decisión, explicó, obedece a diferencias con la línea política del actual gobierno, particularmente después del reciente respaldo expresado por la presidenta Xiomara Castro hacia Nicolás Maduro. En una entrevista con TN5, García recalcó que su salida no responde a motivaciones electorales inmediatas ni implica adhesión a otro partido político o a un candidato en particular. “Soy una persona leal y agradecida, pero el rumbo que estamos tomando no me hace sentir bien, y lo correcto es retirarse”, sostuvo.

El funcionario recordó que, hasta el fin de semana pasado, Honduras mantenía con Estados Unidos una relación "muy funcional y respetuosa" en áreas como migración, lucha antidrogas, seguridad y cooperación humanitaria con Venezuela. Advirtió que las recientes declaraciones de Castro podrían poner en riesgo ese vínculo. "La decisión está motivada, entre otros aspectos, por la preocupación que me genera el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela. Si bien comprendo la amistad y solidaridad entre Honduras y Venezuela y que "el se busca por una recompensa" al estilo del Oeste no es conforme al derecho internacional ni a los principios de la carta de las Naciones Unidas, considero que las acciones adoptadas no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros hermanos compatriotas en EE UU ni de las elecciones presidenciales a favor de Libre", expresó en su cuenta en X.