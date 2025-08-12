¿Qué dice la carta de renuncia del vicecanciller Antonio García?

El vicecanciller hondureño en Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio “Tony” García, presentó ayer lunes su renuncia al cargo, la cual hará efectiva a partir del mediodía de este martes 12 de agosto de 2025.
El funcionario alegó “diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el Gobierno” de la presidenta Xiomara Castro. La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida a la mandataria y difundida públicamente en su cuenta de X.
En su escrito, García expresó su preocupación por el impacto que, según él, podría tener en los hondureños radicados en Estados Unidos el reciente mensaje del Gobierno de Honduras sobre Venezuela.
Aunque reconoció la amistad y solidaridad entre ambos países y cuestionó el uso de recompensas “al estilo del Oeste” en la política internacional, advirtió que las acciones tomadas “no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros compatriotas” en el extranjero ni benefician las aspiraciones electorales del oficialismo.
El diplomático también se refirió a lo que calificó como una “crisis electoral artificial y sin precedentes” en Honduras, señalando que el Gobierno tiene la obligación de garantizar un proceso pacífico, libre de violencia e intimidación, para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en paz y libertad.
García agradeció la confianza depositada en él para dirigir el área consular y migratoria, resaltando que durante su gestión se obtuvieron “avances y resultados históricos” en beneficio de los connacionales.
Asimismo, aseguró que mantendrá la confidencialidad de toda la información a la que tuvo acceso en el ejercicio de sus funciones.
En la parte final de su carta, el ahora exvicecanciller recordó su ingreso a la vida pública durante la “lucha de las antorchas” y aseguró que esa causa sigue vigente para él.
“Me retiro con gratitud y respeto hacia su persona y su equipo, deseándoles los mayores éxitos en la gestión de este último semestre del período constitucional. Dios bendiga a Honduras”, concluyó.
Carta de renuncia íntegra de Antonio García
Señora Presidenta Xiomara Castro
Por este medio presento respetuosamente mi renuncia al cargo de Vicecanciller de la República en Asuntos Consulares y Migratorios, misma que haré efectiva a partir del 12 de agosto de 2025, debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el Gobierno
La decisión está motivada, entre otros aspectos, por la preocupación que me genera el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela. Si bien comprendo la amistad y solidaridad entre Honduras y Venezuela y que “el se busca por una recompensa" al estilo del Oeste no es conforme al derecho internacional ni a los principios de la carta de las Naciones Unidas, considero que las acciones adoptadas no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros hermanos compatriotas en EE. UU. ni de las elecciones presidenciales a favor de Libre.
Adicionalmente, me inquieta la actual crisis electoral que vive el país y que considero artificial y sin precedentes. El Gobierno, como garante del orden y la democracia, está obligado a prevenir cualquier forma de violencia e intimidación y a garantizar un ambiente propicio para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en paz y libertad.
Agradezco profundamente la confianza que me brindó para desempeñar este alto cargo y la oportunidad de servir al país en un área tan sensible como los asuntos consulares y migratorios, donde se lograron avances y resultados históricos.
Me retiro con gratitud y respeto hacia su persona y su equipo, deseándoles los mayores éxitos en la gestión de este último semestre del período constitucional. Mantendré la confidencialidad de toda información a la que tuve acceso en el ejercicio de mis funciones.
Recuerdo que entré a la vida pública durante la lucha de las antorchas y que esa lucha continúa para mí.
Muchas gracias a todos. Dios bendiga a Honduras.
Atentamente,
Tony García