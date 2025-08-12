¿Qué dice la carta de renuncia del vicecanciller Antonio García?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El vicecanciller hondureño en Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio “Tony” García, presentó ayer lunes su renuncia al cargo, la cual hará efectiva a partir del mediodía de este martes 12 de agosto de 2025. El funcionario alegó “diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el Gobierno” de la presidenta Xiomara Castro. La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida a la mandataria y difundida públicamente en su cuenta de X.

En su escrito, García expresó su preocupación por el impacto que, según él, podría tener en los hondureños radicados en Estados Unidos el reciente mensaje del Gobierno de Honduras sobre Venezuela. Aunque reconoció la amistad y solidaridad entre ambos países y cuestionó el uso de recompensas "al estilo del Oeste" en la política internacional, advirtió que las acciones tomadas "no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros compatriotas" en el extranjero ni benefician las aspiraciones electorales del oficialismo. El diplomático también se refirió a lo que calificó como una "crisis electoral artificial y sin precedentes" en Honduras, señalando que el Gobierno tiene la obligación de garantizar un proceso pacífico, libre de violencia e intimidación, para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en paz y libertad.

García agradeció la confianza depositada en él para dirigir el área consular y migratoria, resaltando que durante su gestión se obtuvieron “avances y resultados históricos” en beneficio de los connacionales. Asimismo, aseguró que mantendrá la confidencialidad de toda la información a la que tuvo acceso en el ejercicio de sus funciones. En la parte final de su carta, el ahora exvicecanciller recordó su ingreso a la vida pública durante la “lucha de las antorchas” y aseguró que esa causa sigue vigente para él. “Me retiro con gratitud y respeto hacia su persona y su equipo, deseándoles los mayores éxitos en la gestión de este último semestre del período constitucional. Dios bendiga a Honduras”, concluyó.

Carta de renuncia íntegra de Antonio García