Equipo antibombas inspecciona el CNE tras alerta por presunto artefacto explosivo

Tegucigalpa, Honduras.

La mañana de este lunes, un equipo antibombas de las autoridades se desplazó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, luego de recibir una llamada de alerta por la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

En videos difundidos se observa a los agentes inspeccionando las áreas internas y externas del edificio, incluyendo los cubículos y el estacionamiento.