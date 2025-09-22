  1. Inicio
Equipo antibombas inspecciona el CNE tras alerta por presunto artefacto explosivo

Equipo antibombas llegó al CNE por alerta de explosivo; inspeccionaron oficinas y estacionamiento.

Instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

La mañana de este lunes, un equipo antibombas de las autoridades se desplazó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, luego de recibir una llamada de alerta por la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

En videos difundidos se observa a los agentes inspeccionando las áreas internas y externas del edificio, incluyendo los cubículos y el estacionamiento.

Así avanza el cronograma electoral previo a los comicios generales, según Ana Paola Hall

Las autoridades aún no han confirmado el hallazgo de ningún objeto sospechoso.

Se espera que en las próximas horas el CNE y la Policía Nacional brinden un informe oficial sobre la inspección realizada.

Marlon Ochoa, consejero del CNE, citó a la prensa para una audiencia a las 9:30 de la mañana, no obstante, aún no ha iniciado.

Noticia en desarrollo...

