Así avanza el cronograma electoral previo a los comicios generales, según Ana Paola Hall

Tegucigalpa, Honduras

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó esta domingo sobre los avances en la organización de las elecciones generales de 2025, incluyendo la aprobación de observadores nacionales e internacionales y el cumplimiento del cronograma electoral.

A través de su cuenta de X, Hall indicó que el CNE aprobó 29 solicitudes de observación electoral y la remisión de las invitaciones aprobadas de misiones de observación internacionales para dar seguimiento al proceso.

Además, aseguró que la institución recibió propuestas para la impresión de actas, papeletas y otros documentos esenciales para los comicios.