Así avanza el cronograma electoral previo a los comicios generales, según Ana Paola Hall

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó esta domingo sobre los avances en la organización de las elecciones generales de 2025, incluyendo la aprobación de observadores nacionales e internacionales y el cumplimiento del cronograma electoral.
A través de su cuenta de X, Hall indicó que el CNE aprobó 29 solicitudes de observación electoral y la remisión de las invitaciones aprobadas de misiones de observación internacionales para dar seguimiento al proceso.
Además, aseguró que la institución recibió propuestas para la impresión de actas, papeletas y otros documentos esenciales para los comicios.
Construyendo una institución de puertas abiertas, al pueblo hondureño le informo sobre algunos progresos de la semana.— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) September 21, 2025
Hall confirmó la firma de los contratos de auditoría externa y la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
También se realizó la actualización de la división política geográfica electoral.
“Construyendo una institución de puertas abiertas, al pueblo hondureño le informo sobre algunos progresos de la semana. Avanzamos firmes hacia la meta. ¡Elecciones generales limpias, transparentes y confiables!”, señaló Hall en su cuenta de X.
CNA solicita revisión de reglamento
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un oficio ante el CNE solicitando la revisión de cuatro disposiciones del reglamento electoral.
Según el CNA, estas disposiciones han generado problemas en procesos anteriores (2017, 2021 y en las primarias de 2025); eliminararlas, afirmó, establecería un precedente y permitiría que la observación electoral en Honduras se alinee con los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando independencia, objetividad, transparencia y acceso a la información pública.
Plazo para fotografías de candidatos
Por otro lado, Marlon Ochoa, consejero del CNE, recordó que el martes 23 de septiembre vence el plazo para que los candidatos a cargos de elección popular presenten las fotografías que aparecerán en las papeletas. Aquellos que no cumplan con este requisito solo verán su nombre en el documento electoral, sin imagen.