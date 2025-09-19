  1. Inicio
Roberto Contreras cuestiona a Ana Paola Hall: "Tiene que volver a la casa del Partido Liberal"

El presidente del Partido Liberal considera que la consejera del CNE "es una isla de poder" y que no tiene comunicación con autoridades de ese partido

Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal y alcalde de San Pedro Sula, y Ana Paola Hall, consejera del CNE.

Fotografías: LA PRENSA
San Pedro Sula.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), cuestionó a Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), y dijo que "no sabe de quién sigue indicaciones".

"Yo, como presidente del CCEPL no tengo ninguna comunicación con ella", declaró este viernes Contreras en San Pedro Sula durante la habilitación de una obra. "(Hall) Es una isla de poder no sé de quién", remarcó.

Maribel Espinoza acusa a Libre de politizar reformas al Inprema

También dijo que Hall, representante liberal en el ente electoral y actual presidenta, no tiene comunicación con Salvador Nasralla, el precandidato presidencial de ese partido.

"Nosotros como partido no le hemos dado ninguna instrucción a ella", añadió.

Sobre las denuncias públicas que ha hecho Ana Paola Hall sobre amenazas en su contra, Contreras dijo que "es tiempo de que el Ministerio Público emplace a Ana Paola Hall por eso" y que "existe una psicosis en ese tema".

"Ya es tiempo de que ella entienda que ella representa al Partido Liberal y no a ningún interés particular. Nosotros la pusimos allí", atizó.

Contreras consideró que la intención de Ana Paola Hall es "inclinar su corazón hacia Libertad y Refundación". Por último, cuestionó que "si Ana Paola Hall representara un riesgo para Libre no le habrían dado la presidencia (del CNE)". "Ella tiene que volver a la casa del Partido Liberal a decirnos a nosotros cómo va este proceso. Ella no puede actuar de forma independiente", cerró.

La presidenta del CNE no ha reaccionado a las declaraciones de Roberto Contreras.

Hall denunció amenazas

Hall, quien asumió como presidenta de la entidad electoral el 11 de septiembre, denunció esta semana ha sido víctima de amenazas a muerte. "Amenazas de muerte comienzan a circular contra mi persona", declaró a medios en la sede del CNE en Tegucigalpa. “Aquí habrá elecciones...No es fácil tener francotiradores apuntándome”, declaró.

La titular del CNE argumentó que recibió la presidencia del órgano electoral con múltiples pendientes, además que recalcó que las amenazas en su contra continúan latentes.

Al ser consultada sobre los encuentros con Ochoa, Ana Paola Hall justificó que se ha reunido con ambos consejeros de forma individual.

Asimismo, a inicios de esta semana la expresidenta del CNE denunció que personal a cargo del despacho de Ochoa intentó romper el cronograma de trabajo en la programación de equipo.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

