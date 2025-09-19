Roberto Contreras cuestiona a Ana Paola Hall: "Tiene que volver a la casa del Partido Liberal"

San Pedro Sula.

"Yo, como presidente del CCEPL no tengo ninguna comunicación con ella", declaró este viernes Contreras en San Pedro Sula durante la habilitación de una obra. "( Hall ) Es una isla de poder no sé de quién", remarcó.

Roberto Contreras , alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ( CCEPL ), cuestionó a Ana Paola Hall , consejera del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), y dijo que "no sabe de quién sigue indicaciones".

También dijo que Hall, representante liberal en el ente electoral y actual presidenta, no tiene comunicación con Salvador Nasralla, el precandidato presidencial de ese partido.

"Nosotros como partido no le hemos dado ninguna instrucción a ella", añadió.

Sobre las denuncias públicas que ha hecho Ana Paola Hall sobre amenazas en su contra, Contreras dijo que "es tiempo de que el Ministerio Público emplace a Ana Paola Hall por eso" y que "existe una psicosis en ese tema".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Ya es tiempo de que ella entienda que ella representa al Partido Liberal y no a ningún interés particular. Nosotros la pusimos allí", atizó.

Contreras consideró que la intención de Ana Paola Hall es "inclinar su corazón hacia Libertad y Refundación". Por último, cuestionó que "si Ana Paola Hall representara un riesgo para Libre no le habrían dado la presidencia (del CNE)". "Ella tiene que volver a la casa del Partido Liberal a decirnos a nosotros cómo va este proceso. Ella no puede actuar de forma independiente", cerró.

La presidenta del CNE no ha reaccionado a las declaraciones de Roberto Contreras.