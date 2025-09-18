Maribel Espinoza acusa a Libre de politizar reformas al Inprema

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, denunció este miércoles que la bancada liberal no ha sido consultada formalmente sobre su posición en relación con las reformas a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) impulsadas por el oficialismo. Espinoza aseguró que ni siquiera se ha sesionado como bancada para definir un voto, ya que antes han decidido realizar consultas directas con los maestros a nivel nacional.

En ese sentido, cuestionó que, pese a no haberse discutido aún el dictamen en el pleno, desde la junta directiva del Congreso Nacional se haya intentado responsabilizar a la oposición, lo que calificó como un intento de politizar el tema. "Es una estrategia desesperada de Libre, porque creen que de esa manera podrán arrebatar votos entre algunos maestros", señaló la legisladora, quien también recordó que el oficialismo había prometido aprobar dichas reformas el Día del Maestro, pero que finalmente no convocaron a sesión. Espinoza acusó a Libre de engañar a la población y a los docentes al no hablar con transparencia sobre la situación del sistema de pensiones del magisterio.