Maribel Espinoza acusa a Libre de politizar reformas al Inprema

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, denunció este miércoles que la bancada liberal no ha sido consultada formalmente sobre su posición en relación con las reformas a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) impulsadas por el oficialismo.
Espinoza aseguró que ni siquiera se ha sesionado como bancada para definir un voto, ya que antes han decidido realizar consultas directas con los maestros a nivel nacional.
En ese sentido, cuestionó que, pese a no haberse discutido aún el dictamen en el pleno, desde la junta directiva del Congreso Nacional se haya intentado responsabilizar a la oposición, lo que calificó como un intento de politizar el tema.
“Es una estrategia desesperada de Libre, porque creen que de esa manera podrán arrebatar votos entre algunos maestros”, señaló la legisladora, quien también recordó que el oficialismo había prometido aprobar dichas reformas el Día del Maestro, pero que finalmente no convocaron a sesión.
Espinoza acusó a Libre de engañar a la población y a los docentes al no hablar con transparencia sobre la situación del sistema de pensiones del magisterio.
Entre sus señalamientos mencionó que durante el gobierno anterior se comprometieron fondos de pensiones en inversiones de difícil recuperación.
Añadió que no se estructuró un plan integral para enfrentar la crisis del patrimonio de los jubilados, al tiempo que reveló que se permitió que el gobierno interfiriera en la administración de una institución que debería ser técnica y eficiente.
A criterio de la parlamentaria, Libre estaría utilizando el proyecto de reforma con fines electorales, sin atender de fondo los problemas estructurales del sistema. "Persisten abusos y corrupción en la adjudicación de plazas docentes, ligadas a lealtades políticas", criticó.
La congresista liberal, además, advirtió sobre la ausencia de estudios actuariales que permitan medir el impacto real de las reformas y el destino de las inversiones de alto riesgo realizadas en el pasado.
“¿Dónde están los estudios que respalden esas decisiones? ¿Cuál es el plan de recuperación? ¿Será más pan para hoy y hambre para mañana, solo por un voto?”, preguntó Espinoza, advirtiendo a los maestros que no se dejen “engañar ni manipular por politiqueros de turno”.
Finalmente, subrayó que los docentes son pilares fundamentales en el desarrollo humano del país y merecen respeto, justicia y una previsión social sólida que garantice sus derechos adquiridos tras años de servicio a Honduras.