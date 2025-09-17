Rixi Moncada responsabiliza a "dos bancadas" del retraso a reformas a la Ley de Inprema

Tegucigalpa, Honduras

Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), responsabilizó este miércoles a "dos bancadas" por la falta de acuerdos que retrasan la aprobación de las reformas a la Ley del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema). Tras la suspensión de la sesión donde se iba a discutir el dictamen en el Congreso Nacional, Moncada expresó a los medios de comunicación: "La dictadura arrancó sus derechos, el estatuto del docente y la construcción histórica de su lucha. Este gobierno ha reivindicado esas conquistas y ahora estamos listos para respaldar a los maestros en el tema de Inprema", afirmó.

Asimismo, acusó a "dos bancadas" de violentar los derechos de los maestros, "ahora les han dado la espalda, dicen que no hay consenso" agregó en su mensaje. Durante su intervención, Moncada concluyó diciendo: "Estamos listos, pero los mismos de siempre ahora se niegan al consenso. Libre respalda al magisterio y no dará la espalda a sus derechos". Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Redondo, anunció el martes 16 de septiembre la suspensión del debate al señalar que las bancadas solicitaron más tiempo para revisar el dictamen. "Se nos ha pedido más tiempo para su revisión, por lo que suspenderemos la discusión hasta lograr los consensos necesarios", publicó en su cuenta de X.

Ante la suspensión, la dirigencia magisterial convocó a sus bases a movilizarse a los bajos del Congreso para exigir la aprobación de la reforma. "Ya es demasiado que estén jugando con el magisterio; casi seis años esperando esta reforma. No es posible que unos pocos obstaculicen la decisión de la mayoría", declaró Gerardo Solano, dirigente del Coprumh. Los maestros aseguran que con la reforma se les devolverá el derecho a una jubilación digna, perdido tras la aprobación del Decreto Legislativo 247-2011, conocido como la “ley de 2012”.

Reformas a la ley