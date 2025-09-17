Ana Paola Hall anuncia que el CNE hará enmienda al proceso electoral

Tegucigalpa.

Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró en conferencia de prensa que habrá elecciones en Honduras el 30 de noviembre "llueve, truene o relampaguee". Hall, quien asumió como presidenta de la entidad electoral el 11 de septiembre, denunció que ha sido víctima de amenazas a muerte. "Amenazas de muerte comienzan a circular contra mi persona", declaró a medios en la sede del CNE en Tegucigalpa. “Aquí habrá elecciones...No es fácil tener francotiradores apuntándome”, declaró. La titular del CNE argumentó que recibió la presidencia del órgano electoral con múltiples pendientes, además que recalcó que las amenazas en su contra continúan latentes.

Sobre la programación de la agenda del CNE, Hall dijo: “La agenda de sesiones del pleno la establece la presidencia del CNE, comprenderán que después de seis años como consejera propietaria tengo la capacidad, la experiencia e independencia para hacer una sencilla agenda falta a la verdad”. "El pleno debe continuar trabajando a un ritmo acelerado porque con todos los pendientes debemos ir firmes, seguros hacia esa meta que es el 30 de noviembre", extendió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. López dijo que hoy se realizará una enmienda a los pliegos de condiciones para la impresión de material electoral, porque "de forma inconsulta se introdujeron especificaciones técnicas”. Sostuvo: “Dejen que trabajemos, dejen que trabajemos en este camino, no sigan sembrando desconfianza el CNE es autónomo y no me va temblar la mano en tomar las medidas internas”. Las declaraciones de Hall, surgieron horas después que la consejera Cossette López denunciara que la ahora presidenta y el concejal, Marlon Ochoa sostuvieran reuniones privadas para fijar la agenda. "No permitiré injerencias de empresas extranjeras, al estilo 2017. 2017 quedó atrás y no se repetirá en esta presidencia", remarcó la consejera presidenta.