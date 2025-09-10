Cossette López entrega la presidencia del CNE destacando la legitimidad de las primarias

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se despidió este miércoles de la presidencia del organismo con un mensaje en el que resaltó los logros alcanzados durante su gestión.
Cossette López, a través de una conferencia de prensa destacó: “Hoy entrego la presidencia tras haber conducido unas elecciones primarias legítimas y transparentes que, a pesar de todo, arrojaron resultados electorales que no se cuestionaron”.
López subrayó que el trabajo del equipo técnico y administrativo permitió garantizar confianza en el proceso electoral, en un contexto marcado por tensiones políticas.
La consejera reiteró que la transparencia y la credibilidad del CNE deben seguir siendo pilares de la democracia, independientemente de quién esté al frente de la institución.
En su discurso, Cossette agradeció a su familia por soportar las angustias sufridas por el duro camino emprendida bajo el mando del CNE.
"Gracias por siempre creer en mí y estar a mi lado, su apoyo silencioso, paciencia y su amor incondicional han sido mi refugio. A mi amada hija, mi mayor fotaleza, mi consejera más sabia y mi luz en mi momento de oscuridad, gracias por tu fuerza, tu madurez y comprensión y feliz Día del niño. Fue injusto que muchas veces te atacaran por solo herirme a mí y siempre supiste ponerte firme por encima de todo", concluyó.
Rotación en el CNE
La rotación en la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) está contemplada en el artículo 53 de la Constitución de la República, el cual establece que la titularidad debe renovarse cada año entre los consejeros propietarios. Esta disposición busca garantizar la colegialidad en la toma de decisiones y evitar la concentración de poder en una sola persona dentro del organismo.
De acuerdo con el orden de precedencia aprobado por el pleno, el primer año de funciones la presidencia recayó en la consejera Cossette López, misma que transfiere a Ana Paola Hall este 12 de septiembre. Posteriormente, el consejero Marlon Ochoa asumirá la conducción del CNE a partir del 11 de septiembre de 2026. En el penúltimo año, López volverá a la presidencia y finalmente Hall cerrará el ciclo, completando así la rotación prevista.
Con este relevo, Ana Paola Hall pasa a ser la responsable legal y administrativa del organismo, con la misión de liderar al pleno en la organización de las elecciones generales del 30 de noviembre que se desarrollen con apego a la ley y en un ambiente de transparencia y legitimidad.