Cossette López entrega la presidencia del CNE destacando la legitimidad de las primarias

Tegucigalpa, Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se despidió este miércoles de la presidencia del organismo con un mensaje en el que resaltó los logros alcanzados durante su gestión. Cossette López, a través de una conferencia de prensa destacó: “Hoy entrego la presidencia tras haber conducido unas elecciones primarias legítimas y transparentes que, a pesar de todo, arrojaron resultados electorales que no se cuestionaron”.

López subrayó que el trabajo del equipo técnico y administrativo permitió garantizar confianza en el proceso electoral, en un contexto marcado por tensiones políticas. La consejera reiteró que la transparencia y la credibilidad del CNE deben seguir siendo pilares de la democracia, independientemente de quién esté al frente de la institución. En su discurso, Cossette agradeció a su familia por soportar las angustias sufridas por el duro camino emprendida bajo el mando del CNE. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Gracias por siempre creer en mí y estar a mi lado, su apoyo silencioso, paciencia y su amor incondicional han sido mi refugio. A mi amada hija, mi mayor fotaleza, mi consejera más sabia y mi luz en mi momento de oscuridad, gracias por tu fuerza, tu madurez y comprensión y feliz Día del niño. Fue injusto que muchas veces te atacaran por solo herirme a mí y siempre supiste ponerte firme por encima de todo", concluyó.

Rotación en el CNE