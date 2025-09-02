Estas son las empresas adjudicadas para el Trep, auditoría y biometría por el CNE

Tegucigalpa, Honduras.

Tras la ampliación en los plazos de licitación, evaluación y adjudicación, el CNE reveló qué compañías serán responsables de estas funciones.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer el 30 de agosto la adjudicación de las empresas que estarán a cargo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), la auditoría y la biometría durante el proceso electoral, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

En el caso de la auditoría, Cossette López, presidenta del CNE, informó que la empresa CGTS Corp fue seleccionada. La compañía acompañará al organismo electoral desde el inicio hasta la culminación del proceso, garantizando transparencia y control en cada etapa.

Respecto al sistema biométrico, aunque aún no se ha oficializado el dictamen final, todo apunta a que Smartmatic, único oferente en la licitación, será la encargada de la identificación de votantes.

Smartmatic ha participado en procesos electorales en países como Venezuela, Filipinas, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, México, Reino Unido, Brasil, entre otros.

En cuanto al Trep, López confirmó que se adjudicó al Grupo ASD, que gestionará el escrutinio general y la divulgación de resultados en los comicios de 2025.

La empresa ya había participado en las elecciones primarias, pero en ese momento no fue seleccionada. Tras una nueva evaluación legal, cumplió con todos los requisitos y recibió la adjudicación por unanimidad.

La presidenta del CNE detalló que aún falta la contratación de servicios esenciales y sensibles como antenas para los centros de votación, líneas seguras, VPN y transporte.