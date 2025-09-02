Partido Nacional inicia su campaña política en la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.

Dejando a un lado su tradicional atuendo de jeans y burros de trabajo, "Papi a la Orden" se presentó al evento con pantalón, camisa azul y zapatos formales, marcando el inicio de los 87 días de propaganda electoral.

Nasry Asfura , candidato presidencial del Partido Nacional, inició ayer su campaña política junto a la bancada nacionalista en la colonia Kennedy, Tegucigalpa.

“Es hoy o nunca” fue el eslogan del evento nacionalista, al que asistieron diputados y dirigentes del partido para mostrar su respaldo al candidato presidencial.

Por segunda vez consecutiva, Asfura competirá en las elecciones generales del 30 de noviembre, tras perder en los comicios de 2021 frente a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Durante su discurso, Asfura aseguró que impulsará el sector agrícola en caso de ganar las elecciones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La seguridad alimentaria no es negociable, es deber de un gobierno y no tiene precio. Tenemos que volver al campo”, expresó.

Agregó que su plan incluye “apoyar a nuestra gente con líneas de financiamiento a bajísimos intereses, bono agrícola, bono cafetalero y dotarles de equipo para producir en todas las áreas”.

En materia de salud, el candidato dijo que “la mora quirúrgica no es negociable. No puede ser que una operación sea atendida hasta dentro de un año”.

Por otro lado, Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Partido Nacional por la alcaldía del Distrito Central, expresó que él está depositando su total confianza en "Papi a la Orden".

"Este es el reto y el compromiso", afirmó con euforia Juan Diego Zelaya.

De acuerdo con la normativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), la propaganda política deberá cesar el 25 de noviembre, con el inicio del silencio electoral.