"Contamos con el presupuesto para completar el cronograma electoral": Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.

Según López , Grupo ASD ya había participado en el proceso de las elecciones primarias, pero no fue seleccionado en aquella ocasión. Tras una nueva evaluación legal, la compañía cumplió con todos los requisitos y fue adjudicada por unanimidad para gestionar el TREP, el escrutinio general y la divulgación de los resultados de los comicios de 2025.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López , brindó una conferencia de prensa este sábado y afirmó la elección del Grupo ASD como la empresa encargada del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

La presidenta del CNE agregó que, además del TREP, ayer se adjudicó a CGTS CORP como la empresa encargada de la auditoría. Esta compañía acompañará al organismo electoral desde el inicio hasta la culminación del proceso, garantizando transparencia y control en cada etapa.

Cossette afirmó que el 11 de septiembre dejará de ser presidenta del CNE, que la presidencia será asumida por la consejera Ana Paola Hall y que siempre se garantizará la calidad de la información y la comunicación.

“Contamos con el presupuesto necesario para completar el cronograma electoral. Teníamos un remanente de 200 millones de lempiras de las elecciones primarias”, destacó López, asegurando que la contratación de Grupo ASD es apenas el inicio de varias adjudicaciones pendientes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre los próximos pasos, la presidenta mencionó que faltan la contratación de servicios esenciales y sensibles como antenas para los centros de votación, líneas seguras, VPN y transporte, entre otros.

“El objetivo es garantizar la certeza de lo que se está construyendo; contamos con el apoyo de miles de ciudadanos para completar el proceso electoral”, enfatizó.

Asimismo, afirmó que está pendiente la gira para la confirmación de los cambios de domicilio como centros de votaciones realizados en los diferentes centros del país.

El CNE busca consolidar la infraestructura tecnológica y logística necesaria para garantizar elecciones transparentes y confiables en todo el país.