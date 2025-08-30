CNE adjudica a Grupo ASD implementación del sistema TREP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó por unanimidad el proceso de implementación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como el escrutinio general y la divulgación de resultados de las Elecciones Generales 2025, a la empresa Grupo ASD S.A.S.
Según el comunicado emitido por el CNE, la decisión fue adoptada tras el análisis del Procedimiento Especial No. CNE-PEG-UCCE-001-2025, en cumplimiento con lo establecido en el Presupuesto Especial para los comicios de 2025, aprobado mediante el Decreto Legislativo No. 42-2025, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
De acuerdo con el CNE, una Comisión Evaluadora examinó de manera exhaustiva la documentación legal, económica y financiera, además de las pruebas técnicas de las ofertas presentadas.
La empresa Grupo ASD S.A.S. obtuvo la calificación más alta al cumplir integralmente con los requisitos establecidos y presentar la propuesta más favorable en términos económicos, entre las compañías que superaron la etapa técnica.
“Con esta adjudicación reafirmamos nuestro compromiso de garantizar procesos electorales transparentes, confiables y plenamente apegados a la ley”, expresó el órgano electoral en el comunicado emitido el 30 de agosto de 2025.
El CNE aseguró que el procedimiento se realizó en conformidad con los artículos 32, 33, 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, y con los artículos 125 y del 136 al 143 de su Reglamento, lo que —señala— fortalece la confianza ciudadana en los resultados de las elecciones generales.
¿Qué es el TREP?
Honduras implementó el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el año 2013, con la intención de agilizar la divulgación de los resultados en los procesos electorales.
El sistema permite la transmisión rápida de los datos desde los centros de votación hacia una base de datos central, facilitando una comunicación más eficiente y transparente de los resultados preliminares.