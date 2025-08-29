Honduras suspende envío de paquetes a Estados Unidos por nuevos aranceles

La Empresa de Correos de Honduras (Honducor) anunció la suspensión temporal del servicio postal de paquetes hacia Estados Unidos tras la aplicación de un arancel del 10%.
La decisión responde a las nuevas normas de importación implementadas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Las autoridades de Honducor explicaron que “toda correspondencia con valor de 1 a 800 dólares, están sujetos al cobro del 10% de impuestos arancelarios para los productos importados por los países de Latinoamérica”.
Estas medidas afectan directamente a los correos de todo el mundo, ya que no garantizan el ingreso de las mercancías a los Estados Unidos y no podrán ser entregadas a su destino, aseguró la entidad postal hondureña.
Además, informaron que será a través de los canales oficiales que se dará a conocer cualquier cambio al respecto, esperando que eso se resuelva a la prontitud.
Por otro lado, aseguran que continúan enviando correspondencia a los demás continentes del munco como: Europa, Asia, Oceanía, Suramérica y a todo el territorio nacional.
Medidas arancelarias de Donald Trump
La exención arancelaria por parte de las autoridades estadounidenses para envíos de paquetes con un valor inferior a 800 dólares finalizó oficialmente este viernes, lo que elevó los costos e interrumpió los modelos de la cadena de suministro para diversas empresas.
Las autoridades de la administración Trump dieron a conocer que el cambio sería permanente y no han dado señales de posibles revisiones o suspensiones.
Para concretar la determinación, Estados Unidos ha dicho que por ahora hay un período de transición de seis meses durante el cual los remitentes del servicio postal pueden optar por pagar un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares por paquete, según el país de origen.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos comenzó a cobrar los aranceles normales sobre todas las importaciones globales de paquetes, independientemente de su valor, después de las 00:01 EDT (04:01 GMT) del viernes.
“Este es un cambio permanente”, declaró un alto funcionario de la administración Trump, añadiendo que cualquier intento de restablecer las exenciones para países socios comerciales de confianza estaba “fallido desde el principio”.