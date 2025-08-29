Honduras suspende envío de paquetes a Estados Unidos por nuevos aranceles

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Correos de Honduras (Honducor) anunció la suspensión temporal del servicio postal de paquetes hacia Estados Unidos tras la aplicación de un arancel del 10%. La decisión responde a las nuevas normas de importación implementadas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las autoridades de Honducor explicaron que "toda correspondencia con valor de 1 a 800 dólares, están sujetos al cobro del 10% de impuestos arancelarios para los productos importados por los países de Latinoamérica". Estas medidas afectan directamente a los correos de todo el mundo, ya que no garantizan el ingreso de las mercancías a los Estados Unidos y no podrán ser entregadas a su destino, aseguró la entidad postal hondureña. Además, informaron que será a través de los canales oficiales que se dará a conocer cualquier cambio al respecto, esperando que eso se resuelva a la prontitud. Por otro lado, aseguran que continúan enviando correspondencia a los demás continentes del munco como: Europa, Asia, Oceanía, Suramérica y a todo el territorio nacional.



Medidas arancelarias de Donald Trump