Tres empresas se disputan la licitación del Trep

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De acuerdo con fuentes internas del organismo, únicamente tres compañías extranjeras siguen en la competencia: Smartmatic, de Estados Unidos; Grupo ASD, de Colombia; y Grupo MSA, de Argentina, las cuales lograron superar la primera fase de evaluación económica.

A pocas horas de que venza el plazo para adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares ( Trep ), el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) se encuentra en deliberaciones para definir qué empresa administrará este mecanismo en las próximas elecciones.

En cambio, las firmas mexicanas Expertia Podernet y Proisi quedaron descartadas. Tras la primera ronda de análisis, los consejeros del CNE sostuvieron reuniones que se prolongaron hasta la madrugada de este jueves.

Aunque circulan distintas versiones sobre el posible fallo, todavía no existe una resolución oficial respecto a cuál de las tres empresas será la adjudicataria del sistema Trep.

Entre los trascendidos se menciona que el contrato podría asignarse a Grupo ASD, que obtuvo un 85% en la evaluación técnica.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, se especula que Smartmatic podría resultar favorecida con el segundo lote de la licitación, correspondiente a la adquisición de impresoras multifuncionales y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por el pleno.

Cabe recordar que la semana pasada las cinco compañías participantes fueron sometidas a un proceso de evaluación realizado por una comisión técnica del CNE.

Dicho informe, entregado a inicios de esta semana, otorgaba un 60% de peso a los criterios técnicos y un 40% a la evaluación económica, documentos que siguen siendo examinados por las autoridades electorales antes de emitir el fallo definitivo.