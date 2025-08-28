Decisión sobre el Trep: CNE revelará pronto la empresa adjudicada

Tegucigalpa, Honduras.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) deliberará en las próximas horas las pruebas técnicas y económicas de la empresa que manejará el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

Las cinco empresas que presentaron sus ofertas para la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares se enfrentaron a su prueba de fuego. Las compañías Smartmatic, Grupo ASD, Grupo Proisi, Grupo MSA y Expertia Podernet, todas extranjeras, fueron las multinacionales que participaron en el proceso.

La evaluación contempla la fase técnica, que tendrá un valor de 60 % en la calificación, mientras que la parte económica representará el 40 %. "Ya se encuentra en una etapa de lectura y análisis, informe de la comisión evaluadora, por parte del pleno", indicó Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

¿Cómo funciona el Trep?

Actualmente, el Trep funciona de la siguiente manera: una vez cerrada la votación, los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) cuentan los sufragios y consignan los resultados en un acta. Con la aprobación del nuevo flujo de datos, el Trep en los próximos comicios publicará todas las actas; sin embargo, aquellas en que se detecten errores no serán sumadas a los resultados preliminares.