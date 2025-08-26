CNE debe adjudicar auditoría el 26 de agosto y el TREP a más tardar el 30 de agosto

Tegucigalpa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá adjudicar esta semana el mecanismo de auditoría y el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

Las fechas ampliadas por el Congreso Nacional establecen como límite para la adjudicación de la auditoría el 26 de agosto (ayer), mientras que para el TREP el plazo vence el sábado 30 de agosto.

Sobre el proceso de auditoría, la consejera presidenta del CNE, Cossette López, explicó que “se podría conocer hoy (ayer) al final del día -empresa encargada de la auditoría, estamos revisando el informe de evaluación”.

Cabe recordar que el pasado 16 de julio únicamente la empresa multinacional CGTS CORP, con más de 15 años de experiencia en servicios de software y tecnología para procesos electorales, identidad digital, software factory y servicios profesionales, presentó oferta para el manejo de la auditoría.

Sobre el TREP, López informó que la comisión de evaluación técnica ya remitió el informe al pleno y que se encuentra en etapa de evaluación para tomar una determinación.

“Nosotros no hacemos público ninguna parte del contenido hasta que no hagamos la adjudicación, está en proceso de análisis, ha sido recibido y con base al informe se va a tomar una decisión”, señaló.

Pese a desconocerse los puntos plasmados por la comisión evaluador de las cinco empresas oferentes, trascendió que la empresa ASD sería una de las mejores evaluadas, obteniendo 85% en su puntuación, mientras que TS logró 79% y Smartmatic 72%.

No obstante, se desconoce a cuánto ascendería la puntuación del consorcio Expertia Podernet y MSA. La evaluación contempló dos fases: el proceso técnico fue valorado en un puntaje de 60%, mientras la parte económica se basará en una puntuación de 40%