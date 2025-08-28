  1. Inicio
  2. · Honduras

Al menos 30,000 jóvenes no podrán votar en las elecciones generales

No es posible otorgar una prórroga para extender el enrolamiento de jóvenes que cumplen 18 años.

Al menos 30,000 jóvenes no podrán votar en las elecciones generales

No tramitaron su cédula antes del 17 de noviembre.
TEGUCIGALPA

El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Roberto Brevé, informó que alrededor de 30,000 hondureños no podrán ejercer el sufragio en las elecciones generales del 30 de noviembre, debido a que no se enrolaron ni tramitaron su tarjeta de identidad en el plazo establecido.

“Estimamos que alrededor de medio millón de hondureños, nuevos votantes en relación con el censo de 2021, se incorporarán al Censo Nacional Electoral que generará el Consejo Nacional Electoral en estos días”, explicó Brevé.

El funcionario precisó que tras el corte del 17 de agosto -fecha límite para que los nuevos votantes que cumplen la mayoría de edad antes de los comicios solicitaran su Documento Nacional de Identidad (DNI)- apenas se enrolaron unos 5,000 ciudadanos.

En consecuencia, se calcula que cerca de 30,000 quedarán sin votar. “Pero, en general, van a ser más de medio millón comparado desde principios del proceso”, reiteró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias