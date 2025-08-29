"Ya tengo mi voto listo": Cosette López sobre adjudicación del Trep

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, manifestó este viernes que está preparada para pronunciarse sobre la adjudicación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales preliminares (Trep). Las cinco empresas que presentaron sus ofertas para la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares se enfrentaron a su prueba de fuego.

No obstante, únicamente tres compañías extranjeras siguen en la competencia: Smartmatic, de Estados Unidos; Grupo ASD, de Colombia; y Grupo MSA, de Argentina, las cuales lograron superar la primera fase de evaluación económica. "Yo ya tengo el texto de mi voto al respecto y tengo entendido que los demás consejeros también ya lo tienen listos", expresó la funcionaria. Sin embargo, aclaró que aún no hay certeza sobre el momento en que el pleno emitirá su decisión en conjunto. "Puede ser en horas de la tarde o el sábado", comentó Cossette. Asimismo, explicó que ya se recibió el informe elaborado por la comisión de evaluación, lo que permitirá avanzar hacia la última etapa del proceso: la emisión del voto. Además, adelantó que el próximo lunes se definirá la adjudicación del servicio de biometría y de la auditoría para las elecciones programadas el 30 de noviembre.

La importancia de la auditoría

En ese sentido, consideró que la auditoría es un punto clave. Aseguró que este paso “es más importante que la del Trep” y recordó que debió realizarse desde junio para indagar lo ocurrido con la parálisis en el CNE desde el pasado 7 de julio. Por otro lado, informó que recibió la propuesta del centro logístico electoral para incorporar etiquetas o dispositivos GPS en cada maleta electoral el día de los comicios. Si bien la calificó como una buena iniciativa, sostuvo que debe revisarse su viabilidad económica. Según Cossette, la Secretaría de Finanzas ha realizado los desembolsos correspondientes de forma puntual, incluyendo el remanente de 200 millones de lempiras provenientes de las elecciones primarias.

¿Cómo funciona el Trep?