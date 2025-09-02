Instan a la clase política a lanzar propuestas y evitar confrontación

Tegucigalpa.

Sectores han hecho un llamado a la clase política hondureña para evitar la confrontación y proponer a la población soluciones en el marco del inicio de la propaganda política. Analistas consideran que los 85 días de propaganda electoral deberían ser escenario de propuestas y soluciones para los votantes y no un panorama de ataques personales y campañas de desprestigio. "Yo quiero hacerle una invitación a los candidatos, el hondureño está cansado de vivir en conflicto después del golpe de Estado, Honduras ha vivido en crisis permanente y esa crisis política se lleva de encuentro al pueblo", señaló el analista político Luis León.

Continuó: "Si los candidatos ahora mismo se dedican a promover esa misma conflictividad lo que genera es crispación y nosotros ya hemos visto en el pasado lo que pasa el día de las elecciones, miembros de Juntas Receptoras agarrándose a golpes, yo creo que es momento que se tomen un día y díganle al pueblo que pueden hacer sin atacarse". Por su lado, el analista político Edgardo Rodríguez considera que el ciclo electoral previo a los comicios del 30 de noviembre será un proceso decisivo. "Esta campaña electoral, es una campaña decisiva para la continuidad de la vida en libertad y democracia. Tenemos suficiente sustentación para estar preocupados de que este sea un proceso limpio, transparente, con todas las garantías de la ley por los antecedentes que hemos estado viendo", reiteró.