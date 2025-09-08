Respaldan a Ana Paola Hall como próxima presidenta del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

El pronunciamiento se dio previo a la próxima rotación en la presidencia del CNE, programada para el jueves 11 de septiembre, cuando la abogada Ana Paola Hall asumirá la dirección del órgano electoral en sustitución de Cossette López Osorio.

La plataforma ciudadana Defensores de Honduras, que agrupa a partidos políticos y organizaciones de sociedad civil, exigió este lunes un manejo transparente en todo el proceso electoral y llamó a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a aprobar cuanto antes el reglamento para la observación electoral.

En su declaración, la plataforma reconoció el trabajo de Cossette López, a quien calificaron como una funcionaria que defendió la independencia del CNE frente a presiones externas.

Según señalaron, su gestión deja “un sello de acero en la historia democrática del país”, al enfrentar intentos de debilitar la institucionalidad electoral.

Respecto a la nueva presidencia, la plataforma de Defensores de Honduras expresó su respaldo a Ana Paola Hall, destacando su experiencia y compromiso con el fortalecimiento democrático.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La organización recordó que Hall asume el cargo en un momento clave, pues el próximo 30 de noviembre de 2025 se celebrarán las elecciones generales.

Entre los principales retos, mencionaron la necesidad de garantizar el cumplimiento del cronograma, la transparencia y la paz durante los comicios.

En su intervención, Luz Ernestina Mejía, miembro de la plataforma, hizo énfasis en reconocer la labor de López y reiteró su confianza en Hall.

También pidió al consejero Marlon Ochoa que actúe en función de “los intereses de Honduras y de nuestras leyes, de nuestra carta magna”, y no bajo presiones políticas.

La plataforma subrayó que la rotación en la presidencia del CNE es parte del mecanismo institucional mediante el cual cada consejero propietario asume de manera alterna la conducción del organismo electoral.