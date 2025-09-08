  1. Inicio
Respaldan a Ana Paola Hall como próxima presidenta del CNE

La plataforma de Defensores de Honduras exigió transparencia en las próximas elecciones del 30 de noviembre y mostró su respaldo a Ana Paola Hall, como la nueva presidenta del CNE.

Ana Paola Hall, consejera del CNE.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

La plataforma ciudadana Defensores de Honduras, que agrupa a partidos políticos y organizaciones de sociedad civil, exigió este lunes un manejo transparente en todo el proceso electoral y llamó a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a aprobar cuanto antes el reglamento para la observación electoral.

El pronunciamiento se dio previo a la próxima rotación en la presidencia del CNE, programada para el jueves 11 de septiembre, cuando la abogada Ana Paola Hall asumirá la dirección del órgano electoral en sustitución de Cossette López Osorio.

CNE iniciará proceso de licitación para impresión de material electoral

En su declaración, la plataforma reconoció el trabajo de Cossette López, a quien calificaron como una funcionaria que defendió la independencia del CNE frente a presiones externas.

Según señalaron, su gestión deja “un sello de acero en la historia democrática del país”, al enfrentar intentos de debilitar la institucionalidad electoral.

Respecto a la nueva presidencia, la plataforma de Defensores de Honduras expresó su respaldo a Ana Paola Hall, destacando su experiencia y compromiso con el fortalecimiento democrático.

La organización recordó que Hall asume el cargo en un momento clave, pues el próximo 30 de noviembre de 2025 se celebrarán las elecciones generales.

Entre los principales retos, mencionaron la necesidad de garantizar el cumplimiento del cronograma, la transparencia y la paz durante los comicios.

En su intervención, Luz Ernestina Mejía, miembro de la plataforma, hizo énfasis en reconocer la labor de López y reiteró su confianza en Hall.

También pidió al consejero Marlon Ochoa que actúe en función de “los intereses de Honduras y de nuestras leyes, de nuestra carta magna”, y no bajo presiones políticas.

La plataforma subrayó que la rotación en la presidencia del CNE es parte del mecanismo institucional mediante el cual cada consejero propietario asume de manera alterna la conducción del organismo electoral.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

