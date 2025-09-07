  1. Inicio
CNE iniciará proceso de licitación para impresión de material electoral

La recepción y apertura de ofertas de las empresas se realizará a partir del 12 de septiembre en las instalaciones del CNE.

La recepción y apertura de ofertas se realizará de manera pública el próximo 12 de septiembre en las instalaciones del CNE.

Tegucigalpa, Hoduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado público a las empresas interesadas en participar en el procedimiento especial de contratación para la impresión del material electoral para las elecciones generales de 2025.

El procedimiento especial de contratación No. CNE-PEG-UCCE-006-2025 corresponde a la impresión de instructivos, manuales y otros materiales de capacitación electoral.

La recepción y apertura de ofertas se realizará de manera pública en las instalaciones del CNE, ubicadas en el Barrio San Felipe de Tegucigalpa, el 12 de septiembre de 2025 a las 2:00 de la tarde.

Según el documento oficial, las propuestas presentadas fuera del plazo establecido serán rechazadas.

El financiamiento de este proceso proviene de fondos nacionales y se realizará conforme al "Presupuesto para Elecciones Generales 2025", Decreto Legislativo No. 42-2025, así como a las demás leyes aplicables.

Las empresas interesadas podrán obtener los documentos necesarios dirigiéndose a la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE).

Asimismo, los pliegos de condiciones y demás documentación están disponibles en el "Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras" de la página web del CNE.


