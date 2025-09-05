CNE abre licitación para proveedores de internet en elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

La convocatoria incluye la adquisición de servicio de internet satelital, kits satelitales, routers e integración tecnológica, con el fin de garantizar la transmisión de datos en tiempo real en las elecciones.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó un proceso de licitación para las compañías interesadas en proveer el servicio de internet y conectividad en las próximas elecciones generales en Honduras.

A partir del próximo miércoles 10 de septiembre, las compañías interesadas podrán presentar sus ofertas en el edificio del CNE ubicado en la colonia Matamoros, desde las 10:00 de la mañana.

Según el aviso oficial, el financiamiento para esta licitación se obtendrá de fondos nacionales y se ampara en lo establecido en el Decreto Legislativo No. 42-2023, que autoriza procedimientos especiales de contratación.



De esta forma, el CNE inicia en una fase decisiva de cara a las elecciones, en la que la conectividad y la transmisión de información se convierten en prioridad para garantizar tanto la transparencia como la rapidez en la transmisión de resultados electorales.

