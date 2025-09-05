CNE abre licitación para proveedores de internet en elecciones generales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó un proceso de licitación para las compañías interesadas en proveer el servicio de internet y conectividad en las próximas elecciones generales en Honduras.
La convocatoria incluye la adquisición de servicio de internet satelital, kits satelitales, routers e integración tecnológica, con el fin de garantizar la transmisión de datos en tiempo real en las elecciones.
A partir del próximo miércoles 10 de septiembre, las compañías interesadas podrán presentar sus ofertas en el edificio del CNE ubicado en la colonia Matamoros, desde las 10:00 de la mañana.
Según el aviso oficial, el financiamiento para esta licitación se obtendrá de fondos nacionales y se ampara en lo establecido en el Decreto Legislativo No. 42-2023, que autoriza procedimientos especiales de contratación.
De esta forma, el CNE inicia en una fase decisiva de cara a las elecciones, en la que la conectividad y la transmisión de información se convierten en prioridad para garantizar tanto la transparencia como la rapidez en la transmisión de resultados electorales.