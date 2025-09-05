Clima en Honduras: pronóstico del tiempo este 5 de septiembre

San Pedro Sula, Honduras

Honduras experimentará un clima mayormente seco y soleado este viernes 5 de septiembre de 2025, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El reporte de las autoridades publicado en sus cuentas oficiales además indica que los vientos cargados de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, traerán consigo la posibilidad de lluvias y chubascos en varias regiones del país.

Principalmente en el oriente, suroccidente y sur de Honduras se esperan precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica, mientras que en el resto del territorio podrían registrarse lluvias ligeras.