Clima en Honduras: pronóstico del tiempo este 5 de septiembre

Honduras experimentará un clima mayormente seco y soleado este viernes 5 de septiembre de 2025, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
El reporte de las autoridades publicado en sus cuentas oficiales además indica que los vientos cargados de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, traerán consigo la posibilidad de lluvias y chubascos en varias regiones del país.
Principalmente en el oriente, suroccidente y sur de Honduras se esperan precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica, mientras que en el resto del territorio podrían registrarse lluvias ligeras.
Este viernes, el departamento de Cortés registrará temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius, por lo que el ambiente será mayormente soleado, con pocas probabilidades de lluvia.
Durante la noche y madrugada, el termómetro descenderá hasta los 25 grados Celsius, detalla el reporte de Copeco.
Fase lunar y oleaje
Sobre la fase lunar actual, Copeco informó que este 5 de septiembre es Cuarto Creciente, lo que puede influir en las mareas.
En cuanto al oleaje, se espera que en el litoral Caribe las olas alcancen entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca podrían variar entre 2 y 4 pies.