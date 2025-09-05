  1. Inicio
  2. · Honduras

Clima en Honduras: pronóstico del tiempo este 5 de septiembre

Este viernes 5 de septiembre, Honduras amanece con condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional, aunque no todo será cielo despejado

Clima en Honduras: pronóstico del tiempo este 5 de septiembre

Este viernes Honduras tendrá un clima mayormente seco.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

Honduras experimentará un clima mayormente seco y soleado este viernes 5 de septiembre de 2025, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El reporte de las autoridades publicado en sus cuentas oficiales además indica que los vientos cargados de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, traerán consigo la posibilidad de lluvias y chubascos en varias regiones del país.

Principalmente en el oriente, suroccidente y sur de Honduras se esperan precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica, mientras que en el resto del territorio podrían registrarse lluvias ligeras.

Este viernes, el departamento de Cortés registrará temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius, por lo que el ambiente será mayormente soleado, con pocas probabilidades de lluvia.

Durante la noche y madrugada, el termómetro descenderá hasta los 25 grados Celsius, detalla el reporte de Copeco.

Cómo afecta la ola de calor a la salud pública en Honduras

Fase lunar y oleaje

Sobre la fase lunar actual, Copeco informó que este 5 de septiembre es Cuarto Creciente, lo que puede influir en las mareas.

En cuanto al oleaje, se espera que en el litoral Caribe las olas alcancen entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca podrían variar entre 2 y 4 pies.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias