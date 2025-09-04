OPS alerta por casos de chikungunya

TEGUCIGALPA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre el incremento de casos de chikungunya en la región de las Américas y llamó a los países a reforzar la vigilancia epidemiológica y el control del vector transmisor.

Según la alerta publicada a finales de agosto, hasta la semana epidemiológica 33 de 2025 (del 10 al 16 de agosto) se notificaron en 14 países de la región un total de 212,029 casos sospechosos de chikungunya, de los cuales 124,942 fueron probables o confirmados.

En Honduras, hasta la semana epidemiológica 32 (del 3 al 9 de agosto), las autoridades sanitarias reportaron siete casos sospechosos de la enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti. Ninguno fue confirmado mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Cinco de los casos sospechosos provienen del departamento de Cortés, uno de El Paraíso y otro de Santa Bárbara. De acuerdo con la OPS, cinco de las personas afectadas son mujeres.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Lorenzo Pavón, informó que la próxima semana se emitirá un aviso epidemiológico en el país como medida preventiva ante la presencia de estos casos.Para el epidemiólogo Tito Alvarado, la situación actual no alcanzará esa magnitud debido a que gran parte de la población ya cuenta con anticuerpos contra la enfermedad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La OPS recordó que el chikungunya no suele ser mortal, pero provoca fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, erupciones cutáneas y malestar general, síntomas que pueden prolongarse durante semanas.

Ante ello, instó a la población a eliminar criaderos de zancudos en sus viviendas y acudir a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.