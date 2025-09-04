Juicio de Car Al Zaglin: tercer día de pruebas y testimonios

En una sala federal del sur de Florida se desarrolla el tercer día consecutivo del juicio contra Carl Al Zaglin, empresario estadounidense y exdirector ejecutivo de la empresa Atlanco, acusado de corrupción y lavado de activos vinculados a funcionarios e instituciones públicas hondureñas.
El proceso avanza con una carga probatoria que trasciende los documentos y registros financieros; en él se presentarán 17 testigos convocados por la Fiscalía estadounidense, quienes podrían ser decisivos en el veredicto por corrupción y lavado de activos.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Zaglin diseñó un esquema de sobornos a funcionarios hondureños para apropiarse de más de 10 millones de dólares en contratos con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
En los primeros dos días, la Fiscalía presentó declaraciones y evidencias. En este tercer día, el juicio gira en torno a más de 700 pruebas documentales y materiales, presentadas con el objetivo de demostrar ante las autoridades judiciales un panorama de corrupción, malversaciones financieras y conexiones políticas en instituciones públicas de Honduras.
Asimismo, este jueves se presentará otra ronda de testigos clave que definirá un nuevo ritmo en el juicio.
Evidencias contra Car Al Zaglin
Entre las evidencias destacan fotografías de reuniones con Julián Pacheco, Francisco Cosenza, Jaime Nativí y Aldo Marchena, conversaciones extraídas de teléfonos móviles, correos electrónicos entre empresarios y funcionarios, así como contratos y facturas millonarias de las empresas Atlanco, Achieve y la Tasa de Seguridad (TASA).
Mientras la Fiscalía expone las pruebas en contra de Carl Al Zaglin, la defensa prepara estrategias a favor de su cliente.
Según documentos judiciales, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin, Aldo Néstor Marchena, residente en Boca Ratón, Florida, y otros sospechosos bajo investigación, acordaron sobornar a varios funcionarios del gobierno hondureño, entre ellos Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad por más de 10 millones de dólares.