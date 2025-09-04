Juicio de Car Al Zaglin: tercer día de pruebas y testimonios

Florida, Estados Unidos.

En una sala federal del sur de Florida se desarrolla el tercer día consecutivo del juicio contra Carl Al Zaglin, empresario estadounidense y exdirector ejecutivo de la empresa Atlanco, acusado de corrupción y lavado de activos vinculados a funcionarios e instituciones públicas hondureñas. El proceso avanza con una carga probatoria que trasciende los documentos y registros financieros; en él se presentarán 17 testigos convocados por la Fiscalía estadounidense, quienes podrían ser decisivos en el veredicto por corrupción y lavado de activos.

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Zaglin diseñó un esquema de sobornos a funcionarios hondureños para apropiarse de más de 10 millones de dólares en contratos con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional. En los primeros dos días, la Fiscalía presentó declaraciones y evidencias. En este tercer día, el juicio gira en torno a más de 700 pruebas documentales y materiales, presentadas con el objetivo de demostrar ante las autoridades judiciales un panorama de corrupción, malversaciones financieras y conexiones políticas en instituciones públicas de Honduras. Asimismo, este jueves se presentará otra ronda de testigos clave que definirá un nuevo ritmo en el juicio.

Evidencias contra Car Al Zaglin