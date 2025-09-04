Uferco avanza en investigación por compra del avión presidencial

El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, confirmó este jueves que se ha citado a varias personas como parte de las investigaciones por la compra del avión presidencial adquirido durante la administración anterior.
Santos explicó que las citaciones tienen como propósito documentar y aclarar aspectos relacionados con la adquisición de la aeronave, aunque evitó dar detalles sobre las posibles irregularidades detectadas.
“Eso no lo podemos manifestar ahora porque el caso está en investigación, puede haber más irregularidades de las que se han detectado hasta ahora y eso solo al final se va a determinar”, señaló.
El fiscal reconoció que las recientes modificaciones realizadas al avión, pese a estar bajo investigación, no dependen del Ministerio Público.
“Eso ya no está bajo control de nosotros como ente investigador, está bajo la administración de otra oficina que puede disponer lo que considere”, aclaró.
En cuanto al costo real de la aeronave, Santos indicó que se dará a conocer una vez concluido el informe final, el cual, aseguró, ya se encuentra bastante avanzado.
Respecto a las personas citadas, explicó que hay funcionarios y particulares involucrados, algunos de los cuales podrían seguir ocupando cargos públicos en la actualidad.
Además, no descartó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de aquel entonces forme parte del contexto de la investigación.
“En una investigación se revisa todo el entorno en que ocurrieron los hechos, lo cual no significa que todos los mencionados sean responsables; eso se definirá según el grado de participación de cada uno”, puntualizó Santos.
Gobierno de JOH lo compró y administración Castro prometió venderlo
El avión Legacy 600 EMB-135B fue adquirido a un costo de $14,795,000 millones durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
El 6 de octubre de 2014, los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional acordaron la compra bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información secreta.
Durante su campaña presidencial, la presidenta Xiomara Castro prometió que vendería la aeronave, algo que finalmente no ocurrirá, ya que recientemente fue pintado y recibió mantenimiento en Miami, Estados Unidos.
Se confirmó que la Secretaría de Finanzas transfirió, en 2025, L63,108,698 a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, servicios de capacitación, suministro de gasolina y almacenamiento relacionado con la aeronave.