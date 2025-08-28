  1. Inicio
Esta fotografía no corresponde al interior del avión presidencial tras su mantenimiento

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La foto viral no muestra el avión presidencial de Honduras, sino el interior de un jet Gulfstream de lujo

  • 28 de agosto de 2025 a las 16:26 -
  • Paola Ávila
Así luce actualmente el avión presidencial, aeronave que se encuentra en Estados Unidos.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación en redes sociales muestra una fotografía atribuida al interior del avión presidencial de Honduras, supuestamente tras su mantenimiento.

Sin embargo, esto es falso. La imagen corresponde al interior de un jet ejecutivo de lujo Gulfstream, no al avión presidencial.

“REMODELACION DÉ LUJO. Así quedó el Avión Presidencial de @XiomaraCastroZ con lujos y acabados como todo un magnate, digno de un socialista”, dice textualmente en la descripción de la publicación de X, que acumula más de 33,000 visualizaciones desde el 27 de agosto de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 28 de agosto de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de X hecha el 28 de agosto de 2025.

 (Imagen: X)

El avión presidencial, un Embraer Legacy 600 con matrícula FAH-001, fue adquirido en 2014 durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández por un valor de 314 millones de lempiras.

La presidenta Xiomara Castro prometió en campaña vender la aeronave. No obstante, el 27 de agosto de 2025, el viceministro de Defensa, Orlando Garnett, confirmó que el avión no será vendido, ya que pasará a formar parte de la flota de las Fuerzas Armadas.

Durante 2025, el gobierno pagó 63,108,698 millones de lempiras en mantenimiento, reparación de equipo, capacitación de pilotos, gasolina y servicios de almacenamiento. El avión recibió nueva pintura en su exterior y regresará al país a finales de septiembre.

No es el avión presidencial

Una búsqueda inversa de la imagen condujo a un sitio web llamado Fly Private, empresa dedicada al servicio de alquiler de jets privados. En su sección de “FlyPrivate trabaja para usted”, aparece la misma imagen que los usuarios erróneamente atribuyen al avión presidencial.

Captura de pantalla a una sección del sitio web llamado Fly Private.

Captura de pantalla a una sección del sitio web llamado Fly Private.

 (Imagen: Fly Private)

La pesquisa también dirige a una publicación de Business Insider, medio estadounidense especializado en negocios, tecnología e innovación, que exhibe la misma fotografía.

El artículo confirma que la imagen adjunta corresponde a un avión Gulfstream G450 valorado en 30 millones de dólares, no al avión presidencial hondureño.

Captura de pantalla a un publicacion de Business Insider.

Captura de pantalla a un publicacion de Business Insider.

 (Imagen: Business Insider)

Interior no fue remodelado

Además, el viceministro de Defensa, Orlando Garner, aclaró a LA PRENSA Verifica que la inspección realizada al avión presidencial “no incluye interior”.

“Solamente remover toda la pintura para ver si hay daños en el fuselaje por uso. Luego pintado siguiendo las normas técnicas”, detalló.

En conclusión, esta imagen difundida en redes sociales no corresponde al interior de la aeronave presidencial tras ser remodelado, corresponde al avión Gulfstream G450.



  • Fuentes
    Nota de EL Heraldo
    Sitio web de Fly Private
    Publicación en Business Insider
    Orlando Garner, viceministro de Defensa
Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
