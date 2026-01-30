AMDC facilita pago de impuestos con ampliación de plazo y descuento del 10%

Tegucigalpa, Honduras.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció una ampliación en el plazo para que ciudadanos y empresas puedan ponerse al día con sus impuestos municipales correspondientes al año 2026. La decisión fue aprobada por la Corporación Municipal mediante un acuerdo oficial y beneficia a quienes deben cancelar impuestos y tasas que originalmente vencían a finales de enero. Con la prórroga, el nuevo límite para efectuar los pagos será el lunes 16 de febrero de 2026.

La ampliación aplica a varios tributos, entre ellos el impuesto personal o vecinal, el de industrias, comercio y servicios, así como los relacionados con la extracción y explotación de recursos. También incluye las distintas tasas municipales que forman parte de la recaudación local. Las autoridades municipales informaron que quienes aprovechen este nuevo plazo y paguen la totalidad de sus tributos podrán acceder a un descuento del 10 %, como incentivo por pronto pago, beneficio contemplado en la normativa municipal vigente.

