AMDC facilita pago de impuestos con ampliación de plazo y descuento del 10%

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció una ampliación en el plazo de pago de impuestos municipales hasta el lunes 16 de febrero de 2026 y descuento del 10% por pronto pago

El plazo para el pago de impuestos se extendió hasta el 16 de febrero de 2026.
Tegucigalpa, Honduras.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció una ampliación en el plazo para que ciudadanos y empresas puedan ponerse al día con sus impuestos municipales correspondientes al año 2026.

La decisión fue aprobada por la Corporación Municipal mediante un acuerdo oficial y beneficia a quienes deben cancelar impuestos y tasas que originalmente vencían a finales de enero. Con la prórroga, el nuevo límite para efectuar los pagos será el lunes 16 de febrero de 2026.

La ampliación aplica a varios tributos, entre ellos el impuesto personal o vecinal, el de industrias, comercio y servicios, así como los relacionados con la extracción y explotación de recursos. También incluye las distintas tasas municipales que forman parte de la recaudación local.

Las autoridades municipales informaron que quienes aprovechen este nuevo plazo y paguen la totalidad de sus tributos podrán acceder a un descuento del 10 %, como incentivo por pronto pago, beneficio contemplado en la normativa municipal vigente.

Desde la comuna capitalina se destacó que esta medida pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de personas naturales como jurídicas, al tiempo que promueve una cultura de pago responsable.

La alcaldía reiteró el llamado a los contribuyentes para que realicen sus gestiones dentro del período establecido y recordó que los recursos recaudados permiten fortalecer los servicios y proyectos que se ejecutan en el Distrito Central.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

Últimas Noticias