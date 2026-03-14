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Muere Leydy Valladares, segunda víctima del accidente en El Paraíso

Leydy Valladares y su amiga Yahaira Sierra murieron tras un accidente en el que el turismo blanco en el que se transportaban derrapó y chocó contra una rastra estacionada en El Paraíso

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La joven Leydy Yolani Valladares Montoya, de 24 años, falleció en las últimas horas luego de permanecer varios días hospitalizada tras resultar gravemente herida en un accidente de tránsito, ocurrido el pasado 9 de marzo en la entrada principal de la ciudad de El Paraíso.

 Fotos: redes sociales
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Con su fallecimiento, el terrible hecho deja dos víctimas mortales, luego de que el día del accidente muriera de manera instantánea Yahaira Maoli Sierra Andrade, de 20 años.
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Ambas jóvenes se transportaban en un vehículo tipo turismo color blanco cuando ocurrió el aparatoso percance vial en la zona oriental de Honduras.
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El accidente se registró aproximadamente a las 5:17 de la tarde del pasado 9 de marzo, según información preliminar sobre el suceso.
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De acuerdo con los reportes, el automóvil blanco derrapó en la carretera mientras circulaba por la entrada de la ciudad.
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Tras perder el control, el vehículo impactó contra una rastra que se encontraba estacionada en el sector.
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El fuerte choque provocó que Yahaira Maoli Sierra Andrade perdiera la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
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En tanto, Leydy Valladares fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica.
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Durante varios días la joven luchó por su vida, mientras familiares y amigos mantenían la esperanza de su recuperación.
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Sin embargo, su fallecimiento fue confirmado cinco días después, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del accidente.
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El trágico hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y residentes de la zona oriental del país.
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Ambas jóvenes eran originarias del departamento de El Paraíso, donde sus muertes han generado muestras de pesar en la comunidad.
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Cámaras de seguridad cercanas captaron el momento del accidente, lo que permitió observar cómo el vehículo perdió el control antes del impacto.
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Este accidente de tránsito enluta a dos familias hondureñas. "Tan bellas y jóvenes. Lamento mucho la pérdida", expresó una conocida en redes sociales.
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