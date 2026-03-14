Arbeloa suma otro problema y Guardiola celebra: se caen de convocatoria y ya son 10 bajas

Madrid, España.

Los problemas siguen aumentando para Álvaro Arbeloa en lo que respecta a la plantilla y la enfermería se llena en el Real Madrid con otra baja de cara a los próximos partidos, con la vuelta de Champions League ante Manchester City de Pep Guardiola en la mira.

Raúl Asencio es baja de última hora por molestias musculares para el encuentro de la vigésimo octava jornada de LaLiga que el Real Madrid disputa este sábado ante el Elche en el Santiago Bernabéu, en el que el técnico Arbeloa sufre hasta diez bajas, nueve por lesión y la de Franco Mastantuono por sanción.

Tanto Raúl Asencio como Ferland Mendy se caen de la convocatoria por problemas musculares, respecto a la del pasado miércoles ante el Manchester City. También el mediocentro canterano Jorge Cestero, mientras que es novedad el extremo del Castilla, Dani Yáñez.