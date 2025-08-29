JOH: "Después de más de tres años y medio, hoy pude correr 30 minutos"

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico, compartió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook en el que relató que, por primera vez en más de tres años y medio, pudo correr al aire libre.
“Después de más de tres años y medio, hoy pude correr 30 minutos en un campo abierto de fútbol... La sensación de volver a respirar aire libre fue increíble y vinieron a mi mente tantos recuerdos”, escribió el exmandatario.
En la publicación, Hernández recordó las caminatas y jornadas del programa “Actívate”, que impulsó durante su gobierno, donde solía correr junto a hondureños en distintas comunidades del país.
"Siempre llevaré en mi corazón los momentos cuando caminaba y corría junto a miles de hondureños en Actívate y otros eventos, en montañas, valles, ciudades, pueblos y aldeas de mi querida Honduras", dijo.
El exgobernante también aseguró que, tras ejercitarse, oró para pedir a Dios que lo devuelva pronto a su familia y a Honduras.
"Le pedí a mi familia que compartiera unas fotos de cuando los visitaba y les pido que me cuenten: ¿recuerdan cuando llegamos a sus comunidades?", concluyó el exgobernante en su sorpresivo mensaje en Facebook.
Preso por narcotráfico en Estados Unidos
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022, por dos periodos consecutivos; pero antes de ser presidente de la República, fungió como diputado del Partido Nacional y luego como titular del Legislativo.
Tras cumplir su segundo mandato en el Ejecutivo, fue capturado en febrero de 2022 y extraditado el 21 de abril desde Tegucigalpa, tras ser acusado por delitos relacionados con el narcotráfico en una Corte Federal de Estados Unidos.
El exmandatario, quien fue declarado culpable por un jurado neoyorquino el 8 de marzo de 2024 por los cargos de tráfico de drogas, estuvo preso por tres años en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Nueva York.
El 26 de junio de 2024, Hernández Alvarado recibió una condena a 45 años de prisión más cinco de libertad condicional por el juez Kevin Castel. Después de esa fecha, el expresidente fue trasladado a dos prisiones distintas.
Primero a Lewisburg, en el estado de Pensilvania, una prisión de mínima seguridad, en la que apenas estuvo un par de semanas, para luego ser enviado a Hazelton, una prisión de máxima seguridad en el gélido estado de Virginia Occidental.