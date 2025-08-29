JOH: "Después de más de tres años y medio, hoy pude correr 30 minutos"

Estados Unidos

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico, compartió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook en el que relató que, por primera vez en más de tres años y medio, pudo correr al aire libre. “Después de más de tres años y medio, hoy pude correr 30 minutos en un campo abierto de fútbol... La sensación de volver a respirar aire libre fue increíble y vinieron a mi mente tantos recuerdos”, escribió el exmandatario.

En la publicación, Hernández recordó las caminatas y jornadas del programa “Actívate”, que impulsó durante su gobierno, donde solía correr junto a hondureños en distintas comunidades del país. "Siempre llevaré en mi corazón los momentos cuando caminaba y corría junto a miles de hondureños en Actívate y otros eventos, en montañas, valles, ciudades, pueblos y aldeas de mi querida Honduras", dijo. El exgobernante también aseguró que, tras ejercitarse, oró para pedir a Dios que lo devuelva pronto a su familia y a Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Le pedí a mi familia que compartiera unas fotos de cuando los visitaba y les pido que me cuenten: ¿recuerdan cuando llegamos a sus comunidades?", concluyó el exgobernante en su sorpresivo mensaje en Facebook.

